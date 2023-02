„Untenrum. Und wie sagst Du?“ – Kinderbuch will humorvoll aufklären und Scham nehmen

Die meisten Körperteile können schon kleine Kinder genau benennen. Anders ist das beim „Untenrum“, dem Intimbereich. Das Kinderbuch von Linu Lätitia Blatt und Noa Lovis Peifer will das auf kindgerechte, humorvolle Art ändern.

„Papa, was bedeutet Untenrum?“

Hauptfigur des Buches ist Lo, ein Kind im Kita-Alter. Lo hat viele Fragen an seine Eltern: „Papa, was bedeutet Untenrum?“, fragt Lo. „Untenrum? Meinst du, was Leute zwischen ihren Beinen haben?“, will Papa wissen. „Mai hat heute im Kindergarten gesagt, dass Kinder lernen müssen, sich Untenrum zu waschen“, sagt Lo. „Hm, also Untenrum ist ein anderes Wort für Intimbereich“, sagt Papa. „Der gehört nur dir und du allein darfst darüber bestimmen. Und dafür gibts ganz viele unterschiedliche Wörter.“

Mehr Wissen ermöglicht mehr Selbstbestimmung

Papa und Lo überlegen gemeinsam, welche Worte zum Intimbereich passen könnten. Da gibt es Verniedlichungen wie Schneckchen oder Pullermann. Aber Lo erfährt von seinen Eltern auch, wie Geschlechtsteile in der Profisprache heißen, so der Begriff im Buch. In der Sprache also, die auch viele andere verstehen, sagt Autorin Linu Lätitia Blatt: „Je mehr Wissen ich über meinen Körper haben kann, desto mehr kann ich auch selbstbestimmt über den verfügen und eben auch benennen, wenn sich vielleicht mal was nicht gut anfühlt.“

„Körperwissen zu vermitteln ist im weitesten Sinne immer auch Gewaltprävention.“

Zu früh kann man mit der Aufklärung kaum anfangen

Linu Lätitia Blatt und Noa Lovis Peifer haben beide Kunstpädagogik studiert und sich parallel in der sexuellen Bildung engagiert. Inzwischen arbeiten sie als Künstler:innen und Sexualpädagog:innen. Immer mit dem Ziel, sprachliche oder auch gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Zu früh, sagt Linu Lätitia Blatt, kann man damit kaum anfangen.

Erwachsene dürfen bei Kinderfragen auch mal rot werden

Die Autor:Innen schreiben in ihrem Nachwort, es sei okay, wenn Erwachsene bei Kinderfragen auch mal rot werden. Ihr Buch ist eine humorvolle liebevoll illustrierte Möglichkeit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Gestaltet hat das Buch die gefragte Designerin Yayo Kawamura. Und das Buch macht deutlich, dass gerade der Intimbereich nur einem selbst gehört. Dass Erwachsene beim kindlichen Erkunden dieses Bereichs nichts zu suchen haben. Es klärt außerdem darüber auf, dass man in Sachen Geschlecht keiner Norm entsprechen muss.

Sexuelle Übergriffe passieren täglich, auch auf Kinder. Trotz dieses ernsten Hintergrunds ist „Untenrum“ ein leichtes, witziges Buch von dem Kinder – aber auch Erwachsene – nur profitieren können.