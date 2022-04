Trost, Tagebuch und Propaganda - Lyrik im Zeichen des Ukrainekrieges

„Gedichte schreiben geht immer“, sagt Henrieke Stahl. Die Slawistikprofessorin arbeitet an der Universität Trier, beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit russischsprachiger Lyrik. Henrieke Stahl und ihre Mitarbeiter halten nach wie vor engen Kontakt zu russischen und ukrainischen Schriftstellern - auch wenn die offizielle Zusammenarbeit mit russischen Hochschulen und Institutionen seit Beginn des Ukrainekrieges auf Eis liegt. Henrieke Stahl sagt, derzeit gebe es einen regelrechten Poetry War - vor allem im Internet.

Gedichte schreiben, um das, was passiert, besser zu verstehen

Henrieke Stahl sitzt vor ihrem Bildschirm im Büro an der Universität Trier. Die Slawistik-Professorin unterhält sich per Videoschalte mit Oleh Kotsarev, einem jungen ukrainischen Lyriker. Kotsarev lebte bis vor kurzem noch in der Nähe von Kiew. Wegen der Bombenangriffe ist der Schriftsteller mit seiner Familie in den Westen der Ukraine geflüchtet.

Nach einer Phase des Schocks schreibt er mittlerweile auch wieder Gedichte. „Das hilft, um das, was gerade um uns und mit uns passiert besser zu verstehen“, erklärt er. Auch den Lesern helfe das: „Zum einen, weil sie ein bisschen Ablenkung haben, aber die Dinge auch mal noch aus einem anderen Blickwinkel sehen können.“

Für ein Gedicht braucht man nicht viel Zeit oder Material

Henrieke Stahl sagt, Lyrik boome im Krieg häufig, auch weil man für ein kurzes Gedicht nicht viel Zeit und Material brauche. Ein Bleistift und zur Not auch ein Stück Toilettenpapier genügten. Heutzutage sei es zudem auch kein Problem, ein Gedicht gleich ins Handy zu sprechen.

Die Slawistikprofessorin hat beobachtet, dass zahlreiche ukrainische und russische Autoren derzeit Dreizeiler oder japanische Kurzgedichte schreiben – auch in Form von Kriegstagebüchern. „Das ist das, was Lyrik besonders gut kann", erklärt sie: „die Momentaufnahme leisten, und die persönliche Stimme, die persönliche Emotion.“

Ein regelrechter Poetry War

Viele Schriftsteller im Kriegsgebiet veröffentlichen ihre Werke täglich im Internet – dort sei ein regelrechter Poetry War zu beobachten, sagt Henrieke Stahl. Einige der Autorinnen und Autoren beteiligten sich am Krieg durch die Lyrik, zum Beispiel indem sie den Opfern Stimmen gäben, Partei ergriffen oder Mut spendeten, indem sie in die Zukunft schauten oder auch indem sie Brücken schlagen: „Wir haben zum Beispiel russische Lyrikerinnen und Lyriker, die in den sozialen Medien der Ukraine mitlesen und tagesaktuelle Gedichte ins Russische übersetzen und so durch die Lyrik einen anderen Einblick in die Situation der ukrainischen Menschen geben können.“

Manche Gedichte sind verklausuliert, andere sehr deutlich. Die ukrainische Dichterin Anastasia Dmitruk beispielsweise mache regelrechte Propaganda, sagt Henrieke Stahl. Die 31-Jährige hatte vor einigen Jahren eine Lesung an der Universität Trier. Das Video ihres vertonten Gedichtes mit dem Titel „Niemals werden wir Brüder sein“ hat bereits mehr als 20 Millionen Zugriffe im Internet.

Wir werden niemals Brüder sein

nicht nach der Heimat

nicht nach der Mutter.

Ihr habt nicht die Seele, frei zu sein.

Ukrainer schreiben auf Russisch, Russen schreiben auf Ukrainisch

Die Ukrainerin Anastasia Dmitruk hat das Gedicht auf Russisch geschrieben. Die Adressaten sollen ihre Botschaft verstehen. Es gibt allerdings auch Russen, die mittlerweile auf Ukrainisch schreiben. Als Zeichen der Solidarität. Die russische Schriftstellerin Maria Galina hat ihrer alten Heimat aus Protest gegen Putin sogar komplett den Rücken gekehrt. Sie lebt mit ihrem Mann mittlerweile in Odessa.

Kurz vor Beginn des Krieges hatte sie ein Buch fertiggestellt, ob es jemals in Russland veröffentlicht wird, ist ungewiss. Henrieke Stahl und ihre Mitarbeiter stehen in engem Kontakt mit Maria Galina, unterstützen sie wie auch andere im Kriegsgebiet mental und finanziell. Die russische Schriftstellerin ist dankbar dafür: „Das bedeutet mir sehr viel, das gibt Halt, und ich bin froh, dass die Menschen in Deutschland so auch erfahren können, was in der Ukraine wirklich passiert im Moment