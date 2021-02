Die Pandemie will nicht enden, die Impfungen stocken, das Virus mutiert. Es reicht. Das Lesenswert Magazin tröstet und empfiehlt. Vergessene Autoren, tolle Bücher, spannende Geschichten über Leute, die man gerne kennenlernen möchte. Philosophielehrer, Vielreisende, Nobelpreisträger, Dichterinnen – alle sind vertreten.



Mit neuen Büchern von Roger Willemsen, Hans Pleschinski, Marie T. Martin, Thea Dorn, Thomas Wagner, Alem Grabovac, Nicolas Mahler

2016 starb mit Roger Willemsen einer der bekanntesten Intellektuellen Deutschlands. Seine freundliche Präzision war so bekannt wie seine immer überraschenden Perspektiven auf den Alltag, die großen philosophischen Fragen und die verschiedensten Ecken der Welt. Zum 5. Todestag erscheinen zwei Taschenbücher mit Texten von ihm – wir sprechen mit der Herausgeberin Insa Wilke, die auch Jurorin der SWR Bestenliste ist.

Paul Heyse ist ein fast vergessener Dichter. Dabei war der 1830 in Berlin geborene und 1914 in München gestorbene Heyse der erste belletristische deutsche Schriftsteller, der mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Der Schriftsteller Hans Pleschinski hat Heyse in den Mittelpunkt seines neuen Romans "Am Götterbaum" gestellt.

Ein Lyriker über eine Lyrikerin – Norbert Hummelt über eine Begegnung mit der Lyrikerin Marie T. Martin und ihr neues Buch "Rückruf".

Thea Dorn hat einen kleinen Briefroman geschrieben: "Trost" – das ist vielleicht das, was alle derzeit am meisten brauchen. Die Heldin schreibt Briefe an ihren Philosophielehrer Max – und versucht, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Nicht alle ihre Mittel sind dabei vom Robert Koch-Institut abgesegnet.

Erich Fried war bei den Nazis verfolgt – und wurde zu einem der bekanntesten Dichter der Nachkriegszeit. Michael Kühnen war einer der fanatischsten Nazis der 80er Jahre. Im Zusammenhang mit einer Talkshow freundeten sie sich an. Thomas Wagner ist der bizarren Freundschaft, pünktlich zum 100. Geburtstag des Dichters, nachgegangen.

Alem Grabovac erzählt in seinem autofiktionalen Roman "Das achte Kind" vom Aufwachsen zwischen zwei Kulturen, zwei Familien, zwei Welten. Eine Geschichte über die Bundesrepublik Ende der 60er bis in die 90er Jahre und das ehemalige Jugoslawien.

