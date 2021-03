Als Hermann Hesse und Theodor Heuss 1957 gemeinsam im Engadin den Sommer verbringen, liegt eine über 50 Jahre dauernde freundschaftliche Beziehung hinter ihnen. Mit einer tiefen gegenseitigen Wertschätzung tauschen sie sich in vielen Briefen, vor allem auch über die politisch wechselhaften Zeiten, aus. Die Ausstellung im Hesse-Museum Gaienhofen erzählt von der langen Verbindung zwischen Hesse und Heuss, wie treu sie sind in ihrer Freundschaft und treu gegenüber den eigenen Überzeugungen, auch wenn letztere nicht dem Dogma der Zeit entsprechen.

Eine Freundschaft, die mit einer ruppigen Hesse-Postkarte beginnt

Es hätte auch anders kommen können, wenn man die ersten persönlichen Zeilen des jungen Schriftstellers an den jungen Literaturkritiker liest, der ihn gerne in seiner Wahlheimat Gaienhofen am Bodensee besuchen will.

„Ausmachen kann ich nichts. Ich bin fast immer krank. Und es kommen täglich Gäste. Wenn sie`s auf ihr Risiko probieren wollen. Beste Grüße.“ Und doch: die beiden werden Freunde. Filmaufnahmen zeigen zwei alte Männer beim gemeinsamen Spaziergang, vertieft ins Gespräch. Umgeben von der wunderbaren Landschaft des Oberengadin. Beide verbringen dort 1957 ihren Urlaub. Es sind Hermann Hesse und Theodor Heuss. Der Literaturnobelpreisträger und der erste deutsche Bundespräsident.

Andreas Pedrett, Familienarchiv Hesse, Basel

Heuss unterstützte Hesse auch in der Zeit des Nationalsozialismus

Zwischen der ruppigen Antwort-Postkarte Hesses und den Aufnahmen liegt ein halbes Jahrhundert. Liegen der Erste Weltkrieg, das Naziregime und der Wiederaufbau. Die Auseinandersetzung mit diesen politisch bewegten Zeiten sind Themen ihrer Freundschaft. Hesse mahnt etwa 1914 in einem Artikel in der Neuen Züricher Zeitung, man solle die geistigen und kulturellen Werte als übernationalistisch betrachten.

Die Leiterin des Hesse Museums Ute Hübner zeigt den Zeitungsartikel von Theodor Heuss, in dem er dazu Stellung nimmt, nachdem Hesse in Deutschland dafür scharf kritisiert wird: „Hesse wurde nach seinem Artikel in der NZZ in vielen deutschen Zeitungen als Nestbeschmutzer und vaterlandsloser Gesell oder Drückeberger beschimpft. Heuss war zu dieser Zeit Chefredakteur der Neckarzeitung und hat darin eine Gegendarstellung zu den Anfeindungen geschrieben. Hat sich somit öffentlich hinter Hesse gestellt.“

Andreas Pedrett, Familienarchiv Hesse, Basel

Tiefe Wertschätzung in einer 50-jährigen Freundschaft

Theodeor Heuss ist es auch, der 1937 die einzige öffentliche Würdigung zum 60. Geburtstag von Hesse in einem deutschen Blatt veröffentlicht. Da ist der Schriftsteller längst im Tessin wohnhaft, und seine Romane dürfen in der ehemaligen Heimat nicht mehr neu aufgelegt werden, gelten als unerwünscht. Auch Heuss verliert unter den Nazis all seine Ämter, zieht sich zurück und findet eine Nische mit dem Schreiben von Biografien.

Briefe, Literaturkritiken, Postkarten, Widmungen in Romanausgaben erzählen von einer tiefen Wertschätzung, die die Freundschaft dieser beiden Männer prägt. Von der frühen beruflichen Zusammenarbeit bei der linksliberalen Zeitschrift „März“ bis hin zu Geburtstagsgrüßen, Kondolenzschreiben, Glückwunschschreiben zu neuen Ämtern und Ehrungen.

Andreas Pedrett, Familienarchiv Hesse, Basel

Ausstellung wahrt den Fokus auf die Freundschaft von Heuss und Hesse

Hesse schätzte Heuss auch als Politiker. Ihn, einen der Gründungsväter der neu geschaffenen Bundesrepublik, sieht man in der Gaienhofener Ausstellung beim Zeichnen auf Sizilien. Gegenüber ein Foto von Hesse beim Malen im Tessin. Ringsherum die Aquarelle und Zeichnungen der beiden.

Die Stärke der Ausstellung in Gaienhofen ist es, dass sie es schafft, den Fokus auf die Verbindung zwischen Hesse und Heuss zu richten, ohne unnötig abzuschweifen. Zweifelsohne könnte man angesichts der ereignisreichen Biografien beider Männer immer noch weitere Aspekte hinzufügen. Und so hat die Schau eine klare Aussage. Hesse und Heuss: sie sind treu in ihrer Freundschaft und treu gegenüber den eigenen Überzeugungen, auch wenn letztere nicht dem Dogma der Zeit entsprechen.