Nava Ebrahimi gewinnt den Bachmannpreis 2021

Die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur 2021 endeten mit dem verdienten Bachmannpreis für Nava Ebrahimi und dem doppelten Gewinner Necati Öziri, der sich in die Herzen des Publikums las. So einleuchtend die Preisentscheidungen, so zwiespältig der Eindruck einer Jury.

Nach dem Tiefpunkt: Drei prämierte Texte erst am dritten Lesetag

Nach dem zweiten Lesetag war die Stimmung auf dem Tiefpunkt. In der Jury wie beim Publikum, das den halbdigitalen Wettbewerb am Fernseher und in den sozialen Medien verfolgte. Kaum ein Text überzeugte alle Jury-Mitglieder, die sich oft im unproduktiven Streit ergingen.

Doch der Schlusstag änderte alles. Gleich drei Texte, die in der letzten Runde vorgelesen wurden, sollten ausgezeichnet werden, vor allem Nava Ebrahimi, die den Bachmannpreis gewann. Die 1978 in Teheran geborene, in Köln aufgewachsene und in Graz lebende Autorin präsentierte nicht nur die Geschichte einer gescheiterten Familienflucht aus dem Iran, eine bedrückende Gefängnisschilderung, sondern auch die Erzählung einer doppelten Emanzipation.

Ein Jugendlicher lernt im Knast zu tanzen: „Der Cousin“ von Nava Ebrahimi

„Der Cousin“ handelt von einem Jugendlichen, der im Knast zu tanzen lernt und später ein Bühnenstar ist. Zugleich geht es um eine Erzählerin, die nach den richtigen Worten sucht, um die Geschichte des Verwandten in einem Roman angemessen zu erzählen. Die minimalen Verschiebungen in der Fiktion machen die Differenz zum Erlebten deutlich, das nicht bruchlos in Sprache übergehen kann.

Die Erzählerin liest dem Cousin aus ihrem Buch vor, in dem er die Hauptrolle spielt, und weil er des Deutschen nicht mächtig ist, reagiert er auf den Klang und den Rhythmus der Sätze in seiner eigenen Ausdrucksform.

Ich halte inne. Mein Cousin tanzt zu meinen Sätzen. Ich möchte hinsehen, kann aber nicht hinsehen und gleichzeitig vorlesen. Ich fahre fort und höre dazu die Geräusche, die er beim Tanzen macht. Die Füße, die auftreten oder den Boden streifen, den Stoff des Hemdes, der raschelt, wenn er sich dreht, seinen Atem. Ich höre, wie sein Körper Luft verdrängt.

Doppelter Preisträger Necati Öziri: Brief an den Vater erinnert an Kafka

Der Mann, dem in jungen Jahren der Raum genommen wurde, erobert sich ihn nun auf der Bühne zurück. Es ist eine bildstarke Feier der Kunst und der Literatur, die beim diesjährigen Bachmannwettbewerb ausgezeichnet wurde und die thematisch nicht weit entfernt lag von einem doppelten Preisträger, nämlich den 1988 geborenen, in Berlin lebenden Theaterautor Necati Öziri.

Neben der von einem österreichischen Energie-Unternehmen gestifteten Auszeichnung, die einem dritten Platz gleichkommt, darf sich Öziri auch über den Publikumspreis freuen. Sein beeindruckender Brief an einen abwesenden Vater, der gewiss auch an das große Vorbild Kafka erinnert, hinterließ einen bleibenden Eindruck, nicht zuletzt weil der Autor eine Prosa zur Diskussion stellte, die sich mit transnationalen Erinnerungsräumen beschäftigte, wie Jurorin Insa Wilke in ihrer Laudatio betonte.

Dana Vowinckel gewinnt den Preis des Deutschlandfunks

Auch die junge Autorin Dana Vowinckel, die mit einer multiperspektivischen Erzählung aus dem Leben einer jüdischen Familie den Deutschlandfunkpreis gewann, berührte diesen Themenkomplex.

Er hatte sie danach gefragt, was das für eine Sprache gewesen sei, die sie da sprach. „Hebräisch“ hatte sie geantwortet. „Krass“, hatte er gesagt. „Aber du bist jetzt nicht so eine Zionistin, oder?“

Timon Karl Kaleyta mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet

Durchaus sinnvoll war es, mit Timon Karl Kaleytas Bootsfahrt auf unsicherem Gedankengewässer noch einen Text zu prämieren, der einen völlig anderen Ton anschlug, der fast schon in popliterarischer Manier die Untiefen der eigenen Klassenzugehörigkeit auslotete.

Haarsträubende Diskussionen in der Jury

So überzeugend die Preisentscheidungen waren, sie konnten aber nicht über die zum Teil haarsträubenden Diskussionen der vergangenen Tage hinwegtäuschen. Während Neu-Jurorin Mara Delius mit profunden Beiträgen glänzte, stellte sich die Berufung der Schriftstellerin Vea Kaiser als Missverständnis heraus.

Ständig urteilte sie in Superlativen, ohne zu argumentieren. „Großartig“ und „grandios“ lauteten die Etiketten für Texte, für die es angeblich sprach, wenn sie „berührend“ waren oder die oft überforderten Leserin „traurig“ machten.

Strenge Literaturkritik gegen Enthusiasten der Unterhaltungskultur

In der Kombination mit einem erneut rüpelhaft zwischenrufenden Philipp Tingler, der durchaus berechtigte Kritik an manchen Texten anzubringen wusste, bildeten sich zwei unversöhnliche Lager: auf der einen Seite die Fraktion der strengen Literaturkritik mit Mara Delius, Insa Wilke und Brigitte Schwens-Harrant, auf der anderen Seite die Enthusiasten der Unterhaltungskultur.

Die Juroren Michael Wiederstein und Klaus Kastberger waren keinem Lager zuzuordnen und überzeugten gerade deshalb mit überraschenden Lesarten. Vielleicht legen es die Veranstalter auf einen redundanten Sinnlosstreit an, für Literaturinteressierte wird die Keilerei um Phrasen zum Abschaltimpuls.