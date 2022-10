Toluse Olorunnipa, Robert Samuels – „I can`t breathe”. George Floyds Leben in einer rassistischen Welt

Als Madeleine Riffaud einen deutschen Fliegerangriff auf einen unbewaffneten Flüchtlingsrtreck überlebt, ist für sie klar: Sie muss etwas gegen die Nationalsozialisten tun. In Paris wird sie als Jugendliche Teil der Résistance. Der Comic „Madeleine, die Widerständige“ erzählt von ihrem aufregendem Leben. „Wir tauchen in die Erinnerung von Madeleine Riffaud ein und bewegen uns mit ihr durch Paris und öffnen peu à peu die Türen zur Résistance“, sagt SWR2-Redakteurin Kristine Harthauer. 98 Jahre alt ist Madeleine Riffaud mittlerweile. Sie sei anfangs nicht besonders beeindruckt gewesen von der Idee, einen Comic über ihr Leben zu machen, doch am Ende habe sie der Gedanke überzeugt, ihre Geschichte an jüngere Generationen weiterzugeben, so Harthauer.

Der erste Band der Comic-Trilogie behandelt Riffauds Weg in den Widerstand. Poetische, komplett in Blau gemalte Bilder führen durch den Erinnerungs-Nebel ins Paris der 1940er Jahre. mehr...