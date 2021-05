Von Brigitte Kohn

Der romantische Geist liebt das Märchen, das Fantastische, das Unsichere und Verunsichernde - und die Tiere. Nachtigallen und Katzen, Orang-Utans, Löwen und selbst Läuse spielen in den Texten der europäischen Romantik eine größere Rolle als in anderen literarischen Epochen. Die Tiere konfrontieren den Menschen der Aufklärung mit den Entfremdungserfahrungen in einer rationalistischen Welt. In der englischen Romantik blüht zudem ein bis heute aktueller sozialkritischer Vegetarismus auf: Frankensteins Monster ist aus Schlachthofabfällen zusammengesetzt. Es verkörpert die geschändete Kreatur - und es isst kein Fleisch.