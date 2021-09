Tarjei Vesaas: Die Vögel (7/20)

Der Sonderling Mattis lebt mit seiner Schwester Hege in einer Hütte am See und fühlt sich eng mit der Natur verbunden. Als Hege sich verliebt, wirft es ihn aus der Bahn. Tarjej Veesas Roman "Die Vögel" ist eine Wiederentdeckung aus dem Jahr 1957. Karl Ove Knausgård bezeichnet ihn als "besten norwegischen Roman, der je geschrieben wurde". Jetzt ist er in einer Neuübersetzung erschienen. mehr...