Tarjei Vesaas: Die Vögel (16/20)

„Alles Flüchtige“ heißt der neue Lyrikband von Katrin Bibiella. Es ist ihr siebter. Neben der Lyrik widmet sich Katrin Bibiella genau so leidenschaftlich der Musik. Als Kantorin an der Katharinenkirche in Oppenheim spielt sie dort die Kirchenorgel und leitet mehrere Chöre. Ihre Gedichte geben ihr die Möglichkeit, sich in der Sprache ähnlich rhythmisch, melodisch und emotional auszudrücken wie in ihrer Musik. Kerstin Bachtler stellt Katrin Bibiellas Gedichte „Der Abend“ und „Sprache“ vor. mehr...