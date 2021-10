Tarjei Vesaas: Die Vögel (13/20)

Eine kirchliche Jugendgruppe Anfang der 70er Jahre in Chicago. In den Gruppenstunden müssen alle ihr Innerstes nach außen kehren. Selbsterkundung statt Beichte. Erzählanlässe gibt es zuhauf: Sex, Drogen, Diebstahl. Was hat das mit (dem Ursprung aller?) Religion zu tun? Denn darum geht es in „Crossroads“, dem neuen Roman von Jonathan Franzen. Bekannt wurde er mit „Die Korrekturen“. Auch sein neuer Roman ist Familienroman, Pageturner und garantiert ein Bestseller in den nächsten Monaten. | Rezension von Alexander Wasner | Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell | Rowohlt Verlag, 826 Seiten, 28 Euro | ISBN 978-3-498-02008-8 mehr...