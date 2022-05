Tanz der Teufel gegen die Elefanten

„Wunderkind Erjan“ spielt Geige in den Gängen der kasachischen Eisenbahn. Die Übersetzung von Hamid Ismailovs Roman war nominiert für den „Preis der Leipziger Buchmesse 2022".

Der Russlanddeutsche - das unbekannte Wesen. Elina Penner erzählt in ihrem Debüt „Nachtbeeren“ von Mennoniten in Deutschland.

„Die rote Pyramide“ heißen die neuen Erzählungen des Kreml-Kritikers Vladimir Sorokin. Meister der Groteske!

Durfte in Belarus nicht erscheinen: die dreisprachige Anthologie „VERSschmuggel. Poesie aus Belarus und Deutschland"

„Die Abenteuer des Müllers Crispin“ erschien 1922, also vor genau 100 Jahren. Wiederentdeckung einer schlesischen Heldenreise von Juliane Karwath.

Hamid Ismailov - Wunderkind Erjan

Aus dem Russischen von Andreas Tretner

Friedenauer Presse, 152 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-93210-998-0

Rezension von Julia Schröder

Elina Penner - Nachtbeeren

Aufbau-Verlag, 248 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-351-03936-3

Lesung und Gespräch mit der Autorin Elina Penner

Vladimir Sorokin - Die rote Pyramide. Erzählungen

Aus dem Russischen von Andreas Tretner und Dorothea Trottenberg

Verlag Kiepenheuer & Witsch, 191 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-462-05370-8

Rezension von Clemens Hoffmann

VERSschmuggel. Poesie aus Belarus und Deutschland

Hrsg. von Karolina Golimowska, Alexander Gumz und Thomas Wohlfahrt

Verlag Das Wunderhorn, 240 Seiten,22 Euro

ISBN 978-3-88423-673-4

Rezension von Claudia Kramatschek

Juliane Karwath - Die Abenteuer des Müllers Crispin

Elsinor-Verlag, 160 Seiten, 16 Euro

ISBN 978-3942788588

Gespräch mit Hanna Engelmeier

