Tagung „Archivasyl“ in Marbach: Warum es so schwierig ist, das Werk von Exil-Autor*innen sicher zu archivieren

Wie archiviert man das Werk von Autorinnen und Autoren, die auf der Flucht sind oder im Exil leben? Es sei bislang nicht üblich, Literatur nur vorübergehend in die Bestände von Archiven aufzunehmen, sagt Sandra Richter, Leiterin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Doch die Not der betroffenen Künstler*innen sei groß.



Was ins Archiv kommt, bleibt im Archiv?

Deutschlands Archive können den Werken verfolgter Autorinnen und Autoren bisher kaum Unterschlupf geben. Auf dieses Problem weist die Leiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra Richter, in SWR2 hin. Anlässlich der Tagung „Archivasyl“ in Marbach sagt Richter: „Eigentlich bleibt bei uns auf ewig, was in unsere heiligen Hallen Einzug gehalten hat.“

Deshalb müsse man die Vorschriften ändern, wenn Exilliteratur nur übergangsweise in die Bestände genommen werde, wenn sie ausgeliehen oder durch Schenkungen wieder anderenorts Zuschlupf finden. „Dieses alles haben wir bisher noch nicht praktiziert“, so Richter.

Die Not der Exil-Autor*innen ist groß

Angesichts der Verfolgung von Autorinnen und Autoren in vielen Ländern fühle man sich jedoch in der Pflicht, Möglichkeiten der Archivierung von literarischen Beständen zu schaffen. Die Not der Betroffenen, die ihre Texte und Skriptentwürfe sicher aufbewahrt sehen wollten, sei groß.

„Sie kommen oft mit einer anderen Sprache, sie kommen in einem Zustand, in dem sie ihr Publikum verloren haben.“ Als Beispiele nennt Richter den chinesischen Schriftsteller Liao Yiwu und den türkischen Publizisten Can Dündar.

Ein Problem sei, dass viel Material nach wie vor nicht digital vorliege, sondern in Papierform. In den existenziellen Krisen, in denen sich verfolgte Schriftsteller befänden, hielten sie an ihrem Material fest. „Gerade das konkrete Objekt gewinnt besonderen Wert“, stellt Richter fest und sagt für die nähere Zukunft vorsichtig: „Wir müssen schauen: Was können wir selbst bewältigen, was müssen wir tun mit Fachwissenschaftlerinnen aus den betreffenden Feldern.“