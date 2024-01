Neue Bücher von Sigrid Nunez, Iris Wolff, Arthur Landwehr und Aurora Venturini

In Deutschland gehen gerade viele Menschen für die Demokratie auf die Straße, um sie gegen ihre rechten Verächter zu verteidigen. Auch Bibliotheken - traditionell Orte gelebter Demokratie - sind Ziel eines Kulturkampfes der extremen Rechten. Darüber, was man dem entgegen setzen kann, sprechen wir mit Simon Brost von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin.

Wir schauen auch rüber in die USA: Dort finden in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen statt: Es sind Wahlen in einem „zerrissenen Land“, meint der frühere ARD-Hörfunkkorrespondent in Washington, Arthur Landwehr in seinem neuen Buch.

Und es geht nach New York: Sigrid Nunez hat einen der besten Romane über die Corona-Jahre geschrieben, meint unser Kritiker: „Die Verletzlichen“.

Wir gratulieren dem schwedischen Dramatiker August Strindberg mit einem Gedicht von Robert Gernhardt zum 175. Geburtstag.

Die aus Rumänien stammende und inzwischen in Freiburg lebende Autorin Iris Wolff erzählt in ihrem neuen, raffiniert gebauten Roman „Lichtungen“ von einer wechselhaften Liebesgeschichte, die ihren Ausgang im sozialistischen Rumänien nimmt und bis in die Gegenwart reicht.

Eine echte Entdeckung kommt aus Argentinien: 86 Jahre alt war Aurora Venturini, als der Literaturbetrieb endlich auf sie aufmerksam wurde. Dabei schreibt sie mit der ganzen Wildheit und Rasanz und Kompromisslosigkeit der Jugend. Jetzt erscheint der zweite Roman aus ihrem umfangreichen und lange unbeachteten Werk auf Deutsch: „Wir, die Familie Caserta“.

Sigrid Nunez – Die Verletzlichen

Aus dem amerikanischen Englisch von Anette Grube

Aufbau Verlag, 224 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-351-04198-4

Rezension von Ulrich Rüdenauer

Bibliotheken als Ziel rechtsextremer Angriffe

Gespräch mit Simon Brost, mobile Beratung gegen Rechtextremismus in Berlin

Iris Wolff – Lichtungen

Klett-Cotta Verlag, 256 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-608-98770-6

Rezension von Julia Schröder

Arthur Landwehr – Die zerrissenen Staaten von Amerika

Droemer Knaur Verlag, 288 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-426-27902-1

Gespräch mit dem Autor

Zum 175. Geburtstag von August Strindberg

Robert Gernhardt - Ein Sonntagnachmittag bei Strindbergs

Aus: Der Ton im Wörtersee

Aurora Venturini – Wir, die Familie Caserta

Aus dem argentinischen Spanisch von Johanna Schwering

dtv Verlag, 240 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-423-44268-8

Rezension von Eberhard Falcke

