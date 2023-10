Dana Grigorcea – Die nicht sterben

Dana Grigorcea schreibt einen ironischen Vampirroman aus der Walachei, der gekonnt mit transsylvanischen Mythen spielt. Eine junge Malerin trifft auf untote Postkommunisten und blutgeile Touristen.

Die nicht sterben – der Titel ist schon mal äußerst passend für den Vampirroman der schweizerisch-rumänischen Schriftstellerin Dana Grigorcea. Wie alle Dracula-Geschichten beginnt auch diese Blutsauger-Erzählung zunächst einmal recht harmlos: Eine junge Bukarester Malerin kehrt nach dem Kunststudium in den Ferienort ihrer Kindheit zurück, der in der Walachei, in der Nähe von Transsilvanien liegt.

Sie besucht ihre Großtante Margot, die in der Kleinstadt, die nur den Namen B. trägt, ein großbürgerliches Leben führt. Die Villa hatte man Margot zu Ceaușescus Zeiten enteignet, was die Dame aber nicht davon abhielt, sich in das Haus einzumieten. Damals gab es nur einen Vampir in Rumänien, und das war der Diktator selbst.

Jahrzehnte später scheinen noch andere Untote durch das Haus und in den Köpfen der Menschen herumzuspuken. Zu allem Übel findet die Erzählerin heraus, dass die Familiengruft auch die letzte Ruhestätte von Fürst Vlad III. ist, also jener unheimlichen Figur, die für Bram Stoker das Vorbild für seinen Dracula-Roman gab.

Das Beste aber an dieser nahezu idealen Halloween-Lektüre ist: Die Protagonistin selbst wird zum vampirhaften Racheengel und sucht die korrupte Kleinstadt-Elite heim. Im Nachthemd tritt sie auf, spielt sogar bei Flutlicht eine Runde Tennis mit den Gangstern des Ortes, die meinen, sie könnten die schöne Frau so einfach verführen. Ganz großes Lesekino also.