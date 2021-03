Vor einer Woche starb Adam Zagajewski. 1979 hatte er Polen verlassen. Die Kommunisten hatten ihm ein Berufsverbot verpasst. Zwei Jahre später verhängten sie das Kriegsrecht, um die Demokratiebewegung und die Gewerkschaft Solidarność zu zerschlagen. Kein guter Ort für einen Dichter. So lebte Zagajewski lange in Paris, dann in Houston, schließlich in Chicago. 2002 kehrte er nach Polen zurück. Er verstarb im Alter von 75 Jahren in Krakau.

„Ein Gedicht sollte besser enden als das Leben“, schrieb Adam Zagajewski einmal. So ein Gedicht ist „Beim Schwänzen“. Es ist dem Band „Asymmetrie“ (2017) entnommen. Hören Sie das Gedicht hier – eingebettet in eine Moderation.

Lesung von Dominik Eisele.

Aus dem Lyrikband "Asymmetrie"

Aus dem Polnischen von Renate Schmidgall

Verlag Carl Hanser, 80 Seiten, 16 Euro

