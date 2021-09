Sternenhimmel der Menschheit: Schriftsteller Raoul Schrott plant Atlas zu Sternenbilder

Im Jahr 2010 soll Julian Assange in Schweden zwei Frauen zum Sex gezwungen haben. So jedenfalls lautete die Anklage gegen den prominenten Whistleblower, die schon bald erhoben wurden, nachdem er Videos geleakt hatte, in denen US-Soldaten auf irakische Zivilisten schießen. Assange verschanzte sich daraufhin jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London. Dass die Vorwürfe gegen Julian Assange politisch motiviert waren, zeigt jetzt Nils Melzer, UNO-Sonderberichterstatter für Folter, in seinem Buch "Der Fall Julian Assange".

Rezension von Thomas Moser.

Piper Verlag München 2021, 336 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-49207-076-8 mehr...