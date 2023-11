Stéphanie Coste – Der Schleuser

Seyoum ist ein skrupelloser Menschenhändler: Er sperrt die Geflüchteten, die es durch die Sahara geschafft haben, in Libyen in eine Lagerhalle und hält sie mit wenig Wasser so lange am Leben, bis er sie auf eine unsichere Überfahrt über das Mittelmeer schickt. Stéphanie Coste lässt mit Seyoum ein Monster erzählen, wie er wurde, was er ist: Er hat dieselbe Gewalt durchlebt, die er heute anderen zufügt. "Der Schleuser" ist ein aufrüttelnder Roman über die menschenverachtende Flüchtlingsindustrie.



Aus dem Französischen von Katharina Triebner-Cabald

austernbank Verlag, 130 Seiten, 19 Euro

ISBN 978-3-946687-04-7

Stéphanie Coste ist im Senegal und Djibouti aufgewachsen, heute lebt sie in Lissabon und Paris. 2020 erschien ihr Debütroman "Le Passeur", der mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde und jetzt auf Deutsch vorliegt. Er spielt in Libyen und auf dem Mittelmeer und ist in einer ungewöhnlichen Erzählperspektive verfasst: "Der Schleuser" - Dina Netz.