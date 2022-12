Stephan Lessenich – Nicht mehr normal. Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs

Eine Krise jagt die nächste. Der Satz "Nichts wird mehr wie zuvor" ist zum geflügelten Wort geworden. Was geschieht, wenn auf die sogenannte Normalität keinerlei Verlass mehr ist? Stephan Lessenich versucht in seinem Buch "Nicht mehr normal. Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs" eine Bestandsaufnahme und sucht nach Lösungen.



Hanser Verlag, 160 Seiten, 23 Euro

lSBN 978-3-446-27383-2

Stephan Lessenich wurde 1965 in Stuttgart geboren. Er ist Direktor des renommierten "Instituts für Sozialforschung" in Frankfurt und Professor an der dortigen Universität. Der langen Liste seiner Buchveröffentlichungen hat er jetzt eine weitere hinzugefügt: "Nicht mehr normal. Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs" - Eberhard Falcke.

Manuskript zur Sendung