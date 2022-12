100 Jahre Stan Lee – Der echte Captain Marvel

Stan Lee wird am 28. Dezember 1922 in New York als Stanley Martin Lieber geboren. Bereits als Teenager beginnt er, in Comic-Verlagen zu arbeiten. Die Comic-Landschaft in den USA ist zu diesem Zeitpunkt durch die Figuren des DC-Verlags wie Batman dominiert. Verleger Martin Goodman beauftragt Lee damit, ein eigenes Superhelden-Team zu entwickeln.

