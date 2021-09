Şeyda Kurt: Radikale Zärtlichkeit. Warum Liebe politisch ist

Es sind gerade keine guten Bedingungen für Schrifstellerinnen und Schriftsteller in Belarus und in der Ukraine. In Minsk regiert Aleksander Lukaschenko mit eiserner Hand. Kritische Geister werden verfolgt und bedroht. In der Ostukraine zermürbt ein inzwischen 7 Jahre andauernder Krieg die Menschen. Über die Macht von Sprache unter den Bedingungen von Krieg und Diktatur diskutieren im Stuttgarter Literaturhaus namhafte Autorinnen und Autoren aus Belarus und der Ukraine. mehr...