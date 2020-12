Ein fast kindlicher Spaß an Sprachspielen und eine Lust am Experimentellen zeichnet die Lyrik der diesjährigen Büchner-Preisträgerin Elke Erb aus. Pünktlich zur Preisverleihung am 31. Oktober erscheint bei Suhrkamp ein Band mit ausgewählten Gedichten aus 50 Jahren: "Das ist hier der Fall". Und auch ein anderer "Fall" beschäftigt uns: Der Verlag S. Fischer hat sich diese Woche von seiner langjährigen Autorin Monika Maron getrennt. Es geht dabei auch um den Willen einer Autorin zur Unbeugsamkeit und um viele Missverständnisse zwischen Ost und West, meint unser Kommentator Alexander Wasner. Der Amerikaner Don DeLillo beglückt uns in diesem Herbst mit einem brillanten, schmalen Roman über ein unheimliches New York im Lockdown. Der amerikanische Dokumentarfilm "The Booksellers" begleitet herrlich verschrobene Buchhändler in den USA. Das Roman-Debüt des norwegischen Star-Autors Karl Ove Knausgård ist jetzt auf Deutsch erschienen: eine sehr umstrittene Geschichte über sexuellen Missbrauch. Clemens J. Setz legt mit "Die Bienen und das Unsichtbare" einen spannenden Roman über Plansprachen vor - und wir entdecken den Österreicher Ernst Herbeck wieder, der als langjähriger Psychiatrie-Insasse kluge und rätselhafte Gedichte in die Welt schickte. Elke Erb: Das ist hier der Fall. Ausgewählte Gedichte Herausgegeben und mit einem Nachwort von Steffen Popp und Monika Rinck Bibliothek Suhrkamp, 210 Seiten, 20 Euro ISBN 978-3-518-22520-2 Gespräch mit Carsten Otte Unbequem um jeden Preis: Der S. Fischer Verlag trennt sich von Monika Maron Kommentar von Alexander Wasner Don DeLillo: Die Stille Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert Kiepenheuer & Witsch, 112 Seiten, 20 Euro ISBN 978-3-462-00128-0 Rezension von Christoph Schröder Unverbesserliche Büchernarren: Der Dokumentarfilm The Booksellers - Aus Liebe zum Buch, deutscher Kinostart 28.10., Rezension von Julia Haungs Karl Ove Knausgård: Aus der Welt Aus dem Norwegischen von Paul Berf Luchterhand Verlag, 926 Seiten, 26 Euro ISBN 978-3-630-87437-1 Rezension von Kristine Harthauer Clemens J. Setz: Die Bienen und das Unsichtbare Suhrkamp Verlag, 416 Seiten, 24 Euro ISBN 978-3-518-42965-5 Rezension von Ulrich Rüdenauer Ernst Herbeck: Der Hase!!! Jung und Jung, 338 Seiten, 28 Euro ISBN 978-3-99027-248-0 Rezension von Björn Hayer mehr...