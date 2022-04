Schutzwesten statt Bücher – die ukrainische Autorin Natalka Sniadanko im Deutschen Literaturarchiv Marbach

Als Romanautorin sowie als Übersetzerin deutsch- und polnischsprachiger Literatur ins Ukrainische hat sich Natalka Sniadanko einen Namen gemacht. Zu Besuch in Polen, wurde sie vom Kriegsausbruch in ihrer Heimat überrascht. So wohnt sie derzeit mit ihren beiden Kindern als „Writer in Residence“ im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Das Romanschreiben müsse aber warten bis die dringenderen Sachen erledigt sind, meint Natalka Sniadanko.

Von Marbach aus Hilfe vor Ort organisieren

Eigentlich würde sie gern wieder an einem Roman arbeiten, sagt Natalka Sniadanko, nachdem sie aus den Tiefen des Marbacher Literaturarchivs aufgetaucht ist. Die schmale, beherrscht wirkende Frau lächelt: „Das muss wahrscheinlich warten bis die dringenderen Sachen erledigt werden. Es gibt auch immer wieder viele Nachfragen: wie kann man jetzt über die Grenze fahren, wie kann man zurückfahren. Wo findet man die Schutzwesten, wo findet man Medikamente, wo findet man Geld?“

Obwohl in Marbach, versucht die Schriftstellerin gerade über die sozialen Netzwerke Kontakt in die Heimat zu halten, zu organisieren, was benötigt wird. Ihr Mann hat sich mit Kriegsausbruch freiwillig gemeldet und sollte eigentlich auf den Fronteinsatz vorbereitet werden: „Das ist nicht so einfach. Es fehlt an allem – an der Ausrüstung. Die kriegen nicht einmal genug Unterricht, weil zu wenig Leute da sind, also alle sind an der Front. Es ist wirklich ganz schwierig.“

Starke widerständige Zivilgesellschaft in der Ukraine

Trotzdem: Man lasse sich nicht unterkriegen. Dazu habe sich in den letzten Jahren zu viel entwickelt. Enge Beziehungen und Austausch mit dem Westen, eine politisch interessierte Mittelschicht, die auf Eigenständigkeit bedacht sei, eine aktive Zivilgesellschaft: „Das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir jetzt seit so langer Zeit den Krieg führen und nicht längst besetzt sind. Das ist eben diese Zivilgesellschaft.“

Mit Krieg habe sie nicht gerechnet, meint Natalka Sniadanko, man hatte sich an die ständigen Drohungen aus Russland gewöhnt. Die Autorin, die in ihrer Anfangszeit vor allem als Journalistin und Publizistin gearbeitet hat, hat sich in den letzten Jahren vor allem als Romanautorin sowie als Übersetzerin deutsch- und polnischsprachiger Literatur ins Ukrainische einen Namen gemacht. Mit der ukrainischen Identität aber ist es keine so einfache Sache.

Land mit vielfältigen Regionalkulturen

Die gibt es, betont Natalka Sniadanko, aber sie sei eben sehr heterogen: „Wenn man jetzt die Leute aus der Bukowina mit den Leuten aus Galizien vergleicht, ist das schon ein Unterschied. Ganz zu schweigen von den Leuten aus Kiew, aus Poltawa, aus Krim, Donezk, Charkiw usw. Das ist ein sehr regional geprägter Staat und das hat eine gesunde Grundlage. Man kann in so einem Land schwer eine Diktatur aufbauen.“

Den einen ukrainischen Einheitsstaat wird es ihrer Meinung nach niemals geben. Auch sprachlich gebe es keinen gemeinsamen Nenner, sagt Natalka Sniadanko, die in der Westukraine, in Lwiw, geboren ist: „Also meine Kinder schimpfen immer, wenn ich Lemberg sage – lacht – Da haben sie natürlich Recht: es gibt viele Namen von dieser Stadt. Lwiw. Lwow auf Polnisch, Lemberg auf Deutsch, Leopolis auf Griechisch. Lvov auf Russisch.“

Zynische Situation für die russischsprachige Bevölkerung

In den vielen Jahrzehnten der Sowjetzeit spielte das Ukrainische eher ein Nebenrolle. Erst mit der Unabhängigkeit wurde es zur Staatssprache, die aber viele Ukrainerinnen und Ukrainer nicht beherrschen. Und das ist tragisch: „Das ist eben die Ironie, wenn man das zynisch nennen darf, dass die russischen Soldaten kommen in die Ukraine und sagen, sie wollen die russischsprachige Bevölkerung schützen und sie bringen die russischsprachige Bevölkerung um.“