Warum nach den Sternen greifen, wenn das Universum hinter einem Buchdeckel steckt? Stanislaw Lem, Autor von "Solaris", hat Science-Fiction und Literatur vereint wie kaum jemand vor oder nach ihm. Zu seinem 100. Geburtstag im September verrät eine neue Biografie mehr über den Mann hinter den fantastischen Ideen. Der Holocaust hat ihn ein Leben lang geprägt. Den richtigen Umgang mit dem Nationalsozialismus sucht auch Historiker Per Leo in seinem Buch "Tränen ohne Trauer". Dagegen findet unser Kritiker den Roman "Der Brand" von Daniela Krien sehr enttäuschend. Zur Entschädigung verrät uns Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert, welches Sachbuch sie gerade besonders begeistert. Und zum Schluss blättern wir in der fragmentarischen Autobiografie von Tilman Jens. Der rastlose Reporter hinterlässt ein eindrückliches journalistisches Werk und macht - vieler Leiden zum Trotz - Lust auf Leben.

Alfred Gall - Stanislaw Lem. Leben in der Zukunft

Rezension von Sven Ahnert

Per Leo - Tränen ohne Trauer

Gespräch mit Frank Hertweck

Daniela Krien - Der Brand

Rezension von Carsten Otte

Richard Schröder, Karl-Heinz Paqué - Gespaltene Nation? Einspruch!

Lesetipp von Helga Schubert

Tilman Jens - Die Freiheit zu leben und zu sterben

Ein Bekenntnis

Rezension von Stefan Berkholz

