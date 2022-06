Schreiben als Lebensweise – Der Autor Deniz Utlu als Mainzer Poetikdozent

„Die Rückseite der Worte“ – diesen poetischen Titel hat Deniz Utlu seiner Poetikdozentur in Mainz gegeben, was nicht bedeuten soll, dass hier jemand den Worten den Rücken zukehrt. Im Gegenteil: Deniz Utlu schaut, was hinter den Worten steckt, unter welchen Bedingungen sie entstehen.

Camus als Wendepunkt in Utlus Leben

Er sei besonders froh, diesen Vortrag halten zu dürfen, sei es doch das erste Mal, dass er die Gelegenheit dazu bekäme. Dass er schreiben wolle, habe er schon sehr früh gewusst, noch bevor er lesen konnte, erzählt Deniz Utlu.

Deniz Utlu - Gegen Morgen

Eine dramatische Wendung nahm sein Leben mit 16 Jahren. Deniz Utlu hatte Werte und Normen-Unterricht, für die nichtchristlichen Schülerinnen und Schüler, und als Aushilfslehrerin erschien ausgerechnet eine katholische Nonne.

Die aber war, wie er einsehen musste, ziemlich cool. Sie ließ sich nicht provozieren, analysierte mit der Klasse seelenruhig Songtexte, auch wenn diese den Titel „Fuck Religion“ trugen und ließ sie Albert Camus lesen, mit dem Satz: „Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen“.

Der Stein des Sisyphos — ein Meilenstein für Deniz Utlu

„Ich wusste damals aufgrund einiger biographischer Ereignisse bereits, was Verzweiflung heißt. Und jetzt sagte jemand, es gäbe kein Schicksal, das nicht verachtet werden könnte. Das Schlimmste, was uns passieren könne, sei die Verzweiflung“, erklärt der Autor.

„Gemeint war damit nicht, dass die Verzweiflung besonders schlimm sei, vielmehr las ich darin Trost. Was kann schon geschehen? Was kann schon geschehen, wenn alle Stricke reißen, bist du eben verzweifelt, na und? Es ist immer noch Leben, immer noch Erfahrung, immer noch etwas, das sich beschreiben lässt. Zumindest, wenn es gelingt, die Verzweiflung zu überwinden. Denn in ihr selbst, in der Verzweiflung selbst, liegt nichts Produktives“, so Utlu.

Schreiben als Form der Selbstermächtigung

Im Schreiben hat Deniz Utlu eine produktive Möglichkeit gefunden, Erfahrungen zu verarbeiten. Es ist eine Form der Selbstermächtigung geworden. Gemeinsam mit Freund*innen schrieb er die Literatur, die für sie richtig war.

Ohne davon abzurücken, hat er seinen Platz im Literaturbetrieb gefunden, der ihm erst so fremd war. Auch begreift er inzwischen den Schreibprozess, der vorher einfach anstrengende Arbeit war, als ebenso wichtig wie das Veröffentlichen.

Es ist eine Reise ins Unbekannte, auf die er sich immer wieder einlässt und die ihn immer wieder selbst verändert. Und ebenso wichtig wie das, was im Text steht ist das, was er auslässt.

Worte entstehen nie im luftleeren Raum

Sehr eindrucksvoll macht Deniz Utlu dies an einem Beispiel klar: Erzählt ein Roman von lauen Abenden privilegierter Menschen auf ihrer Yacht in St. Tropez, so seien die Geflüchteten in ihren Schlauchbooten nur wenige hundert Kilometer entfernt trotzdem da, egal, ob sie erwähnt werden oder nicht.

Wenn der Text von dieser Auslassung nicht wisse, fehlten ihm Dimensionen, er werde einfältig, so Deniz Utlu. Aber zumindest sein Anspruch sei das genaue Gegenteil: die Offenlegung. Ein genaues Hinsehen, den Blick nicht abwenden, die Wahrheit der eigenen Geschichte aushalten, über die eigene Schmerzgrenze hinaus. Das sei die „Rückseite der Worte“: Sie entstünden nie im luftleeren Raum, sondern trügen immer einen Kontext mit sich, Geschichte, Gesellschaft, Zeitgeist.

Deniz Utlus hohe Erwartung an Literatur ist, dass sie eine geradezu körperliche Erfahrung auslöst, zuerst beim Schreiben, dann beim Lesen. Und das sowohl durch die geschriebenen Worte, als auch durch die, die ausgelassen wurden.