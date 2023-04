Schafe im Wolfspelz: Das Romandebüt von El Hotzo

per Mail teilen

Sebastian Hotz ist ein Phänomen: Über 1,5 Millionen Menschen folgen ihm unter dem Namen El Hotzo auf Instagram und Twitter. Dort hat sich der gebürtige Franke mit seinen kurzen, pointierten Texten als Internetcomedian einen Namen gemacht. Jetzt hat er einen Roman vorgelegt. „Mindset“ heißt er – und erzählt vom Scheitern toxischer Jungmännerträume. Ein Buch, das genau zur richtigen Zeit kommt.

Du brauchst nur das richtige Mindset

„Als der Wecker seines iPhones um Punkt sechs Uhr beginnt, den eingestellten Klingelton abzuspielen, ist Maximilian bereits hellwach. Matchday, Baby, heute wird getanzt.“

So lernen wir Maximilian Krach kennen, einen der Protagonisten von „Mindset“. Maximilian ist ein dunkelblonder Mittzwanziger, einer, der es geschafft hat. Weiße Sneaker, schwere Uhr, enger Anzug.

Er ist Finanzcoach, ein Macher, ein Wolf, und das kannst auch du sein – alles, was du brauchst, ist das richtige Mindset – das zumindest erzählt Maximilian seinen Kunden, junge Männer, denen er verspricht, sie reich und erfolgreich zu machen.

Ödnis der Gewöhnlichkeit

Mirko zum Beispiel, ein etwa Gleichaltriger, den sein Job im IT-Support eines mittelständischen Unternehmens, in dem er nach acht Jahren immer noch „der Neue” ist, nicht befriedigt.

Um ihn zu verstehen, muss man in die Welt eintauchen, die Sebastian Hotz entwirft. Der Roman spielt im ostwestfälischen Gütersloh, bei Hotz ein Sinnbild für die Ödnis der Gewöhnlichkeit.

Genussentleerte Hotels, schmuddelige kalte Wohnungen, gottverlassene Bahnhöfe, die ganze Landschaft schreit ihren Bewohnern Hoffnungslosigkeit entgegen.

„Vielleicht bedeutetet Erwachsensein nun mal fünf Tage, die man auszuhalten und mit zwei Tagen Freude auszugleichen hat, vielleicht ist das eine dieser Wahrheiten, die für alle feststehen und die trotzdem jeder für sich selbst herausfinden muss“, denkt sich Mirko mehr als einmal.

Frauen bringen das Lügengerüst zum Einsturz

Das Wolfs-Mindset soll ihn und die anderen verunsicherten Männer in ihren Slim-Fit-Anzügen stark und unerbittlich machen. Was es stattdessen tut, ist, ihre Frustration in Hass gegen sich selbst umzumünzen. Denn natürlich bleibt der Erfolg eine Farce, die Zufriedenheit bleibt aus.

Ein Problem, das die beiden Frauenfiguren, Yasmin und Angela, nicht haben. Auch sie leben in einer Welt gebaut aus Lohnsklaverei, Perspektivlosigkeit und Eskapismus, was sie von den männlichen Figuren unterscheidet, ist eine gesündere, entspanntere Einstellung zur eigenen Bedeutung in der Welt.

Am Ende sind sie es, die das selbstzerstörerische Lügengebäude einstürzen lassen.

Auch für analoges Publikum gut lesbar

Hotz erzählt in seinem Romanerstling schonungslos, aber er verurteilt nicht. Sein Debüt ist – ganz im Gegenteil – getragen von einer großen Menschenfreundlichkeit, von Empathie für die Lebensrealitäten, die er beobachtet.

Hotz schreibt leichtfüßig, unprätentiös und doch sehr präzise. Immer wieder sind clevere Wortspiele im Text verwoben, hier und da sind sogar Memes versteckt, das Werk ist aber auch für analoges Publikum gut lesbar.

Man folgt den Charakteren gerne. Und dann kommt unvermittelt einer dieser Sätze, die auch ein Tweet hätten werden können: „In der langen Geschichte der Bahnhofstoiletten wurde noch nie eine von ihnen freiwillig betreten.“

Vorschlag für eine neue Mentalität

Wie bei El Hotzos Tweets bleibt einem das Lachen beim Lesen manchmal im Hals stecken. Und dann gibt es diese Momente, die einen unvorbereitet erwischen. Und dann lacht man doch. Und das ist kathartisch.

Man lacht mit El Hotzo, man lacht über sich, man lacht über die graue Realität. Spätestens mit der Verhaftung der Incel-Ikone Andrew Tate hat sich (hoffentlich) der Untergang der Mindset-Gurus angekündigt. Hotz’ Roman ist ein Vorschlag für eine neue Mentalität, die ihre Stelle einnehmen könnte. Er kommt genau zur richtigen Zeit.