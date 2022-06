Die Biografien der Autorinnen und Autoren in diesem Bachmannjahrgang sind so verschlungen und ungewöhnlich wie lange nicht mehr. Ein Schriftsteller (Usama Al Shahmani, im Bild) ist im Irak geboren, hat drei Bücher über arabische Literatur veröffentlicht und lebt heute in der Schweiz. Ein anderer kommt ursprünglich aus dem Iran und ist im Ruhrgebiet aufgewachsen. Eine Autorin aus Wien betreibt eine „feministisch-antifaschistische Literaturshow“. Ein Kandidat kommt aus New York angereist und hat schon zahlreiche Bücher veröffentlicht. Eine Schriftstellerin, die nun in Klagefurt auftritt, lebt zeitweilig in Rom und betrieb in Berlin ein Geschäft für „Whisky & Cigars“. Ein Teilnehmer gibt an, er sei „Pommesverkäufer“ und „Wildnisführer“. Auf „Cocktailpartys“, wo auch immer die derzeit stattfinden, würde er sich aber als „Autor und angehender Psychologe“ vorstellen. mehr...