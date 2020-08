Seltsame Untote, Geister und Ungeheuer bevölkern die neuen Gedichte von Marcel Beyer: "Dämonenräumdienst" heißt sein neuer Band, in dem er - durchaus heiter - seelische und sprachliche Abgründe erkundet: unser SWR2 Buch der Woche. Von den Geistern ihrer Kindheit berichtet die Französin Annie Ernaux in ihrem Buch "Die Scham" - und die Dämonen der Vergangenheit suchen auch die Protagonistinnen in David Grossmans neuem Roman "Was Nina wusste" heim.

Außerdem stellen wir das Debüt der umstrittenen österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart vor: "Omama", eine etwas andere Nachkriegsgeschichte. Sally Rooney erzählt ihrem Bookerprize-nominierten Roman "Normale Menschen" eine tief berührende Love-Story zwischen zwei Ungleichen. Und wir heben ein Glas Hochprozentiges auf den "dirty old man" Charles Bukowski, der vor 100 Jahren in Andernach am Rhein geboren wurde.



Marcel Beyer: Dämonenräumdienst

Gedichte

Suhrkamp Verlag

ISBN 978-3-518-42945-7

173 Seiten

23 Euro

(Rezension von Carsten Otte)



Lisa Eckhart: Omama

Zsolnay Verlag

ISBN 978-3-552-07201-5

384 Seiten

24 Euro

(Rezension von Helen Roth)



Der etwas andere Andernacher: Charles Bukowski zum 100. Geburtstag

(Gespräch mit Alexander Wasner)



Sally Rooney: Normale Menschen

Aus dem Englischen von Zoë Beck

Luchterhand Verlag

ISBN 978-3-630-87542-2

320 Seiten

20 Euro

(Rezension von Theresa Hübner)



Annie Ernaux: Die Scham

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Bibliothek Suhrkamp

ISBN 978-3-518-22517-2

110 Seiten

18 Euro

(Rezension von Kathrin Hondl)



David Grossman: Was Nina wusste

Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer

Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-26752-7

352 Seiten

25 Euro

(Rezension von Wolfgang Schneider) mehr...