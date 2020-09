1802 sah Friedrich Hölderlin zum ersten Mal das Meer - und war überwältigt. Er lebte damals für vier Monate in Bordeaux als Hauslehrer einer Hamburger Weinhändler-Familie. Die Erinnerung an die schöne Zeit, die er in der Stadt im Südwesten Frankreichs verlebte, hielt er in einem seiner bekanntesten Gedichte fest: „Andenken". In ihm finden wir den wohl am häufigsten zitierten Satz des Lyrikers: „Was bleibet aber, stiften die Dichter". Kerstin Bachtler und der Hölderlin-Experte Thomas Schmidt vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach stellen das Gedicht vor. mehr...