Reitgespräch über "Die letzte beste Hoffnung" von George Packer

George Packer blickt auf das letzte Amtsjahr des 45. US-Präsidenten Donald Trump zurück: Der Kampf um Identitäten, die Black Lives Matter - Bewegung, die Corona-Pandemie und eine unfähige Regierung.

Wie sieht die Wirklichkeit in den Vereinigten Staaten aus? Das erfahren wir aus dem Buch von George Packer

Packer unterscheidet vier Amerikas: das wahre, das freie, das smarte und das gerechte. Diese geraten mehr und mehr in einen Konflikt, und die Demokratie Amerikas steht vor dem Scheitern.

Doch wie können die Vereinigten Staaten wieder zusammenfinden? Indem Amerika sich auf seine Ursprünge zurück besinnt, meint Packer, der mit „Die letzte beste Hoffnung“ einen leidenschaftlichen Weckruf über die Demokratie in Amerika geschrieben hat. Juli Zeh und Denis Scheck setzen sich mit Packers Thesen beim Ausritt in Brandenburg auseinander.

George Packer: Die letzte beste Hoffnung. Zum Zustand der Vereinigten Staaten Pressestelle Rowohlt Verlag Die letzte beste Hoffnung Zum Zustand der Vereinigten Staaten. Übersetzt von Elisabeth Liebl Autor George Packer Verlag: Rowohlt ISBN: 978-3-498-00219-0

George Packer wurde 1960 in Kalifornien geboren und arbeitete 15 Jahre lang für The New York Times. Er berichtete u. a. aus Saigon und Bosnien sowie vom Irakkrieg. Heute schreibt er für The Atlantic. Er lebt er mit seiner Familie in New York. Neben Sachbüchern, wie dem 2013 mit dem National Book Award ausgezeichneten „The Unwinding“, veröffentlichte er mit „The Half Man“ und „Central Square“ zudem zwei Romane.