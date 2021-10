Reitgespräch über "Der Weltgeist als Lachs" von Moritz Rudolph

per Mail teilen

"Ein sehr starkes Buch!" meint Denis Scheck

Auf provozierende Weise spinnt Moritz Rudolph in seinem geschichts-philosophischen Essay Hegels Theorie, der „Weltgeist“ gehe von Osten (China) nach Westen, weiter: Wenn er denn weit genug nach Westen gehe, und die Erde doch rund ist, kehrt er dann nicht an seinen Anfang zurück? Wie der Lachs, der zum Laichen an den Geburtsort zurückkehrt?

Moritz Rudolph zeigt die weltgeschichtlichen Spuren der Gegenwart auf – beziehungsweise der zukünftigen Vergangenheit – und hebt dabei die Theorien Hegels und Horkheimers aus den Angeln.

Moritz Rudolph wurde 1989 in Gotha geboren und studierte u. a. in Tübingen, Leipzig, Lyon und Brügge Philosophie, Geschichte und Politik. Seine Essays, Rezensionen und Analysen zu internationaler Politik und politischer Philosophie werden in verschiedenen Magazinen und Zeitschriften wie dem Merkur oder dem Agave-Magazin veröffentlicht.