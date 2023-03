„Rauhnächte“ – Journalist Arno Luik schreibt schonungslos über seine Krebserkrankung

Arno Luik ist bekannt für seine Recherchen zum Bahnprojekt „Stuttgart 21“. Der frühere Chefredakteur der „taz“ und „stern“-Autor war eines der Gesichter der Proteste gegen den Bahnhofsneubau. Mit seinem Buch „Rauhnächte“ über seine schwere Krebserkrankung will der Journalist Kranken und Angehörigen aus der Sprachlosigkeit helfen – ein radikaler, schonungsloser Selbsterfahrungsbericht.

Versteckspiel mit der Krankheit

Ein Buch über die eigene Krebs-Erkrankung? Arno Luik war selber skeptisch. Bloß nicht, habe ihm ein Kollege empfohlen. Dann werden Sie für die Öffentlichkeit immer der Krebskranke sein.

Aber da beginne eben auch schon das Problem: Das Versteckspiel mit der Krankheit. Das zwar die anderen spielen können, aber eben nicht der Kranke selbst. Und während der eigene Schockzustand anhält, gehen Freunde und Bekannte auf Tauchstation. Mit der Krankheit beginnt zugleich eine Geschichte persönlicher Enttäuschungen.

Arno Luik (Mitte), zusammen mit dem Journalisten Andreas Zielcke und dem verstorbenen Schlichter im Streit um Stuttgart 21, dem CDU-Politiker Heiner Geißler bei der Verleihung des Leuchtturms für kritischen Journalismus beim Mainzer Mediendisput 2010 IMAGO Hoffmann

„Sie gehen mit dem Gedanken Krebs ins Bett, Sie wachen – zumindest war das bei mir so der Fall – nachts oft auf mit dem Gedanken Krebs. Sie wachen morgens auf mit dem Gedanken Krebs. Es ist im Grunde den ganzen Tag über der riesige Schriftzug Krebs vor Ihnen.“

Westend-Verlag Rauhnächte Autor Arno Luik Genre: Sachbuch Verlag: Westend-Verlag

Mit der Zeit gab es immer weniger Telefonate

Auch das schildert Arno Luik in seinem Buch sehr nüchtern: „Am Anfang war es so, dass alle in meiner Umgebung sagten, voller Empathie und Mitgefühl: ,Ja, wir helfen Dir!‘ – ,Wenn Du mich brauchst, dann ruf an!‘ – Da kam so ein Schwall von Wärme auf mich zu. Aber dann, als die Krankheit sich hinzog, ließen die Telefonate nach, es ließen auch die Mails nach.

„Diese Krankheit, die hat auch einen Angstfaktor für andere.“

Wie umgehen mit der eigenen Angst?

Wie umgehen mit dieser Angst? Vor allem: der eigenen Angst? Arno Luik hat anfangs keinen Plan. Schon gar keinen Plan zu einem Buch. Ihn quälen die langen Nächte, Nächte zu Hause, während der endlosen Untersuchungen, der endlosen Behandlungen.

„Da poltern die Geister. Das sind ja Rauhnächte. Und da geht ja Ihr Gehirn dideldideldim. Und dann geht es so: 3 Uhr 10. Drei Stunden später ist es 3 Uhr 12. Fünf Stunden später ist es 3 Uhr 15. Da dehnen sich die Minuten. Und da ist das Gehirn rastlos.“

Selbstbeobachtung im emotionalen Ausnahmezustand

„Rauhnächte“ – so heißt nun auch das Buch, nach den kalten Nächten während des Jahreswechsels. Es sind Tagebuch-Notizen, ohne ausgeklügelten Plan. Arno Luik beobachtet einfach sich selbst beim Denken. Beobachtet seinen emotionalen Ausnahmezustand. Ohne etwas zu schönen.

Erlebnisse und Erinnerungen fließen zusammen, existenzbildende Erfahrungen aus dem Leben eines Journalisten, der im Südwesten zuletzt vor allem mit seinen Recherchen zum Bahnhofsbau „Stuttgart 21“ für Aufsehen gesorgt hat. „Bei all diesen Assoziationen, die ich dann hatte – manche sind ja in dem Buch drin: Vietnam-Krieg, mein Abschied vom ,Stern‘, meine Kritik am Journalismus, dass vielleicht die Pressefreiheit prekär ist, dass man da auf dünnem Eis läuft – das war komischerweise in meinem Kopf, aber Stuttgart 21? Also, mir ist kein einziger Eilzug oder ICE durch den Kopf gefahren in dieser ganzen Zeit.“

Ein radikal offenes Buch

Er betreibt auch keine Arbeit am eigenen journalistischen Denkmal. Das interessiert ihn nicht. Was er notiert, sind Gedankenblitze. Das, was einem Menschen unmittelbar widerfährt, der mit seiner Angst ringt, der Angst vor dem nahen Tod.

Der sich fragt, wozu das alles gut gewesen ist, was er im Leben versucht hat. „Ein paar Tage, nachdem ich meine Diagnose bekommen hatte, bekam eine gute, alte Freundin von mir ebenfalls eine Krebsdiagnose. Und dann habe ich ihr so ein paar Aufzeichnungen geschickt, und irgendwann habe ich von ihrem Mann erfahren, dass sie zu ihm gesagt hat: ,Wenn Du wissen willst, wie es in mir aussieht, dann musst Du lesen, was Arno schreibt.‘“

Tatsächlich: so viel Mut muss man erstmal haben, ein so radikal offenes Buch zu schreiben. Ein Buch über die Angst vor dem Krebs. Gegen die Sprachlosigkeit in der Not. Für Menschen, die dasselbe durchmachen. Und für deren Angehörige, die nicht sprachlos bleiben wollen.