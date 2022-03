Am 17. Februar hat die Jury die Nominierten in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung bekanntgegeben. Die Leipziger Buchmesse wurde auch in diesem Jahr nach dem Rückzug vor allem großer Verlage abgesagt. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird am 17. März vergeben.

"Perfekt kuratiert" - SWR2 Literaturredakteurin Katharina Borchardt über die Nominierten für den „Preis der Leipziger Buchmesse 2022“

Wie bewusstseinserweiternd ist der deutsche Buchmarkt! Das merkt man sofort, wenn man sich die diesjährigen Nominierten für den „Preis der Leipziger Buchmesse“ anschaut. Je fünf Bücher haben in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung die Chance, am 17. März ausgezeichnet zu werden.

Auffällig ist, dass fast alle Bücher räumlich und zeitlich weit ausgreifen: Ihr Zentrum haben die Bücher der Sparte „Belletristik“ stets in Deutschland, schlagen den Bogen aber lässig von der Türkei der 1970er Jahre über Frankreich nach Deutschland (Emine Sevgi Özdamar), begleiten den indonesischen Maler Raden Saleh durchs 19. Jahrhundert (Tomer Gardi) und gehen auf die Suche nach dem deutschen Mathematiker Gerhard Gentzen (Dietmar Dath). In diesen drei Romanen treten die AutorInnen auch höchstselbst auf und machen sich zu halbfiktiven Erzählern und Rechercheuren.

Auch die nominierten Sachbücher haben die einstmals verpflichtende neutral-allwissende Perspektive größtenteils aufgegeben. Horst Bredekamps „Michelangelo“-Werk mag noch als klassischstes der fünf gelisteten Sachbücher durchgehen. Hadija Haruna-Oelker und Christiane Hoffmann aber gehen direkt von ihren eigenen Erfahrungen aus und ordnen diese kulturgeschichtlich ein. Haruna-Oelker erzählt eine Geschichte von dunkler Hautfarbe und Fremdheit in Deutschland, und Christiane Hoffmann ist die 550km-Strecke nochmal abgelaufen, auf der ihr Vater im Winter 1945 vor der Roten Armee gen Westen floh. Uljana Wolf schließlich bündelt Essays und Reden, in denen es um individuelle Ausdrucksformen in Essay und Lyrik geht.

Sehr auffällig ist die stilistische Fluidität, die die fünfzehn nominierten Titel auszeichnet: Mit „Ein von Schatten begrenzter Raum“ ist Emine Sevgi Özdamars Autobiographie im Bereich Belletristik nominiert, während eine Lyrikerin wie Uljana Wolf das Sachbuch bereichert. Tomer Gardi wiederum gewinnt vielleicht mit seinem halb aus dem Hebräischen übersetzten Werk den – eigentlich rein deutschsprachigen – Belletristik-Preis. Wer weiß!

Viel Bewegung bietet übrigens auch die Kategorie Übersetzung: Im „Dornauszieher“ fliegt eine Japanerin, in der man die Autorin Hiromi Ito unschwer selbst erkennen kann, zwischen den Eltern in Japan und der Familie in den USA hin und her, und der schmale Violin-Roman „Wunderkind Erjan“ spielt gleich ganz in einem Zug, der durch die kasachische Steppe fährt. Wenn die französische Erzählerin in „Nevermore“ schließlich nach Dresden reist, um dort wiederum Virginia Woolf zu übersetzen, sind alle Grenzen gesprengt und sogar der Tod ein bisschen überlistet.

Die Liste der Nominierten für den „Preis der Leipziger Buchmesse“ ist perfekt kuratiert. Sie löst Glücksgefühle aus.

Die Nominierten in der Kategorie Belletristik

Die Nominierten in der Kategorie Sachbuch/Essayistik

Horst Bredekamp : "Michelangelo" (Verlag Klaus Wagenbach)

: "Michelangelo" (Verlag Klaus Wagenbach) Hadija Haruna-Oelker : "Die Schönheit der Differenz: Miteinander anders denken" (btb Verlag)

: "Die Schönheit der Differenz: Miteinander anders denken" (btb Verlag) Christiane Hoffmann : "Alles was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters" (Verlag C.H.Beck)

: "Alles was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters" (Verlag C.H.Beck) Juliane Rebentisch : "Der Streit um Pluralität: Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt" (Suhrkamp Verlag)

: "Der Streit um Pluralität: Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt" (Suhrkamp Verlag) Uljana Wolf: "Etymologischer Gossip: Essays und Reden" (kookbooks Verlag)

Die Nominierten in der Kategorie Übersetzung

Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022

Insa Wilke (Juryvorsitz)

Moritz Baßler

Anne-Dore Krohn

Andreas Platthaus

Miryam Schellbach

Shirin Sojitrawalla

Katharina Teutsch

