Am Ende sei er noch lange nicht, sagt der US-Autor Paul Auster, der in seinen 75. Geburtstag feiert. „Ich bin dankbar, dass ich so viele Jahre hatte und hoffe, dass noch ein paar Jahre kommen", sagte Auster bei SWR2. Einen neuen Roman hat er bereits in Arbeit, ein Sachbuch über sein literarisches Vorbild Stephan Crane hat Auster gerade veröffentlicht. Neben seinen Büchern engagiert sich Auster weiterhin auch politisch, denn eine Wiederwahl Trumps wäre für ihn ein Albtraum. „Wenn es so weitergeht, tritt Trump bei den nächsten Wahlen an und selbst wenn er verliert, bricht die Hölle los." Seit Jahren ist Auster Mitglied der Initiative „Writers Against Trump", die mittlerweile „Writers For Democratic Action" heißt.