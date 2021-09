Peter Matthiessen: Der Schneeleopard

Der Historiker und Autor Jochen Voit hat zusammen mit der Zeichnerin Sophia Hirsch das Leben des Schauspielers und Sängers Ernst Busch unter die moderne Lupe genommen - und eine Graphic-Novel daraus gemacht. ,,Ernst Busch der letzte Prolet" heißt sie und ist gerade im avant-verlag erschienen. Der Weltstar, Widerstandskämpfer und Wüterich Ernst Busch als Comicheld? Unsere Rezensentin Ina Beyer hat die Bildergeschichtegelesen. In klaren, realistischen schwarz-weiß - Zeichnungen, mitunter durch farbige Akzente nuanciert und mit viel Hingabe ans historische Detail, so beschreibt sie es, werden Lebensstationen und Begegnungen illustriert - mitunter aber auch frei erfunden. Die Sprache des Autors - und seiner Protagonisten - ist locker-lässig: Nach einem Vorsprechen bei Erwin Piscator, Bertolt Brecht und Hanns Eisler sagt Buschs Begleiterin beispielsweise, er hätte ,,die Ober-Ottos der linken Kulturszene beeindruckt". Die Frage sei, an wen sich dieser Comic richtet. Eingefleischten Busch-Kennern könnte er viel zu flapsig - und mitunter auch zu privat - sein. Dem Menschen hinter dem bekannten Klassenkämpfer näherzukommen könnte andere Leser wiederum gerade reizen. Einen pointierten Einblick in Leben und Werk des Künstlers biete der Comic unbedingt und sei deswegen besonders jungen Lesern empfohlen, so unsere Kritikerin. mehr...