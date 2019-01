Der Lyriker Thilo Krause erhält den Peter-Huchel-Preis 2019 für deutschsprachige Lyrik. Ausgezeichnet wird Krause für seinen Gedichtband „Was wir reden, wenn es gewittert“. Der Peter-Huchel-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird vom SWR und vom Land Baden-Württemberg gestiftet. Verliehen wird der Preis am 3. April, dem Geburtstag Huchels, in Staufen im Breisgau.

Thilo Krause ist 1977 in Dresden geborenen und lebt in Zürich. Die Jury würdigte in Freiburg den bei der Edition Lyrik Kabinett bei Hanser erschienenen Band „Was wir reden, wenn es gewittert“ als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2018.

Transparenz, Klarheit und „karge Fülle“ seien die Kennzeichen seiner Lyrik, so die Jury in ihrer Begründung. Alltägliche Momente schildere Thilo Krause „in einer Sprache, die nicht alltäglich ist, sondern aus der Verdichtung ihre Stärke zieht.“

So gelinge Krause ein Blick auf die Welt „in unaufdringlich-erhellenden Perspektivwechseln“ und „im Austausch mit dem Erinnerten“: „Draußen fließen die Bäume ums Haus. / Drinnen jagen die Schatten. // Was ich dir sagen wollte, steht / auf die Wände geschrieben // flackert / erlischt.“

Der mit 10.000 Euro dotierte Peter-Huchel-Preis wird am 3. April 2019, dem Geburtstag Huchels, in Staufen im Breisgau verliehen. Preisstifter sind der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten u. a. Ernst Jandl, Durs Grünbein, Thomas Kling, Friederike Mayröcker und Orsolya Kalász und im vergangenen Jahr Farhad Showgi.

In Staufen verbrachte Huchel nach seiner erzwungenen Ausreise aus der ehemaligen DDR seine letzten Lebensjahre. Der Dichter, geboren am 3. April 1903 bei Berlin, gestorben am 30. April 1981 in Staufen, war ein bedeutender Lyriker und langjähriger Chefredakteur der Literaturzeitschrift "Sinn und Form". Die Jury besteht aus sieben unabhängigen Literaturkritikern, -wissenschaftlern und Autoren.