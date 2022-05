Pauline de Bok: Das Schweigen der Frösche oder Die Kunst, die Natur zu belauschen

Natur unter der faszinierenden Lupe der teilnehmenden Beobachtung: Pauline de Bock schildert, was in einem Zeitraum von 18 Monaten in ihrem kleinen Biotop in Mecklenburg passiert. Dabei kommt sie vom Kleinen auf die großen Fragen des Lebens. Eine wunderbare Schule der Wahrnehmung.



C.H. Beck, 320 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-406-78187-2

Die Holländerin Pauline de Bok ist Schriftstellerin und Übersetzerin aus dem Deutschen. Sie lebt in den Niederlanden und im mecklenburgischen Blankow. Vor vier Jahren hat sie mit dem Buch "Beute" auf sich aufmerksam gemacht und jetzt ein neues geschrieben: "Das Schweigen der Frösche oder die Kunst, die Natur zu belauschen" - Sandra Hoffmann.

