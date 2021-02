Nachdem ich mich an meinen Friseurbesuch in der Rue des Mathurins erinnert habe und an Mourades Foto im Kinojahrbuch, merke ich, dass ich tatsächlich so etwas hatte wie eine Gedächtnislücke. Weiter oben habe ich geschrieben, zehn Jahre wären verstrichen seit jenem Nachmittag im Frühling, als Hutte mich losgeschickt hatte, „vor Ort“, auf die Suche nach Noelle Lefebvre. Und so erweckte ich den Eindruck, während dieser zehn Jahre hätte ich nicht mehr an die kurze Episode in meinem Leben gedacht, und all die seit zehn Jahren gemachten Bekanntschaften und die verschiedenen erlebten Dinge hätten jenen Nachmittag im 15. Arrondissement zugedeckt mit einer Schicht des Vergessens. Nein. Von jetzt an muss ich versuchen, mich soweit irgend möglich an die chronologische Reihenfolge zu halten, sonst verliere ich mich in jenen Zonen, wo Erinnerung und Vergessen durcheinandergeraten.

aus: Unsichtbare Tinte von Patrick Modiano