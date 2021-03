Anneke Kim Sarnau zählt zu den vielseitigsten Schauspielerinnen, die gebrochene Charaktere mit einer solchen Natürlichkeit darzustellen vermag, dass man zuweilen glaubt, diese Figuren seien aus dem echten Leben. Wiederholt wurde sie für ihre schauspielerischen Leistungen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis in Gold und dem Deutschen Fernsehpreis. Im Frühjahr und Sommer ist sie mit mehreren Fernsehproduktionen in der ARD und im ZDF zu sehen. Schon am 14. März ermittelt sie wieder im Polizeiruf 110 „Sabine" (ARD) zusammen mit Charly Hübner alias Sascha Bukow - die Rolle der Profilerin Katrin König ist eine ihrer liebsten, wie sie SWR2 verrät. Darüber hinaus erzählt sie von ihrer Studienzeit in Stuttgart, Dreharbeiten in Australien und warum sie an die Kraft der Kunst auch in Corona-Zeiten glaubt. mehr...