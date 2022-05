Omar Youssef Souleimane: Der letzte Syrer

In seinem Roman "Der letzte Syrer" erinnert Omar Youssef Souleimane an die gescheiterte Arabellion und den einstigen Traum seiner Generation von einem neuen Syrien. Souleimane wurde 1987 in der Nähe Damaskus geboren und war bis 2010 als Journalist in Syrien. Inzwischen lebt er im französischen Exil. Sein Roman erzählt von einigen Freunden, die damals viel Hoffnung in den Arabischen Frühling setzten.



Aus dem Französischen von Christiane Kayser

Lenos Verlag, 197 Seiten, 22,90 Euro

ISBN 978-3-03925-017-2

Omar Youssef Souleimane war Mitte zwanzig, als er seine syrische Heimat nach Ausbruch des Bürgerkrieges verließ. Er hat als Journalist gearbeitet und lebt heute als Schriftsteller in Paris. Nach Gedichten und Erzählungen hat er jetzt seinen ersten Roman geschrieben, der uns mitnimmt in den Arabischen Frühling von 2011: "Der letzte Syrer" - Claudia Kramatschek.

Manuskript zur Sendung