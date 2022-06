Olivier Rolin: Port Sudan (5/8)

„Lieber Freund“ – mehr steht nicht im dem Brief, den der namenlose Erzähler, der als Hafenmeister in Port Sudan gestrandet ist, aus Paris erhält. Geschrieben hat ihn sein bester Freund aus Jugendjahren. Kurz nach diesem Briefanfang hat er sich umgebracht, so steht es in der beiliegenden Nachricht der Haushaltshilfe. Als das nächste Schiff Port Sudan in Richtung Marseille verlässt, bricht der Erzähler auf, um die letzte Botschaft seines Freundes, die vielleicht für immer verloren ist, zu rekonstruieren.