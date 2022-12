Der Publizist Thomas E. Schmidt, Jahrgang 1959, versucht sich an einer Bilanz der Babyboomer, die durch ihre zahlenmäßige Dominanz die Gesellschaft und Politik der Bundesrepublik in den vergangenen Jahrzehnten prägte und nun in Rente geht.

Rezension von Claudia Fuchs.

Rowohlt Verlag, 256 Seiten, 23 Euro

ISBN 978-3-498-00307-4