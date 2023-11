Wie Deutschland zum Exportweltmeister wurde – Jan-Otmar Hesse über sein neues Buch

Warum sind deutsche Produkte seit über 150 Jahren so gut, dass wir sie erfolgreich in die Welt exportieren? Der Historiker Jan-Otmar Hesse geht dieser Frage in seinem Buch „Exportweltmeister. Geschichte einer deutschen Obsession“ nach und meint: „Das geht nur, wenn die Leute, die Unternehmen, die Politik das wollen.“

Imperiale Träume

Die Politische Strategie dahinter sei historisch gewachsen und habe sich verstärkt, da durch immer neue Instrumente Exporte gefördert worden seien, so Hesse. An den Stellen, an denen es aber auch Alternativen gegeben hätte, spricht Hesse von einer „Obsession.“

Hinter dieser Obsession stecke auch eine Art „imperialer Traum“, die Welt mit seinen Produkten zu erobern, sagt Hesse: „Ende des 19. Jahrhunderts ist das auf jeden Fall so und das kommt auch immer wieder hoch. Auch in der Weimarer Republik finden wir diese Ideen, man könne nur groß sein durch seine Wirtschaft.“

Nicht alles muss exportiert werden

Von einer internationalen Arbeitsteilung würde man an verschiedenen Stellen stark profitieren und Wohlstand erzeugen, erklärt Hesse. 40 Prozent unseres Bruttoinlandproduktes würden im Export erzeugt, ein Viertel der Arbeitsplätze hingen vom Export ab.

Dennoch müsse man sich neu aufstellen und nicht alles, was in Deutschland produziert werde, auch exportieren, in der Hoffnung, man kauft uns das ab, so Hesse. Denn, wenn man „so viel exportiert und Exportüberschüsse produziert, dann heißt das nichts anderes, als dass wir mehr produzieren als wir konsumieren.“

Dieses Wachstumsmodell müsse man überdenken, wenn man weiß, „welche Investitionen im Land fehlen“, so Hesse.