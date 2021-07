per Mail teilen

„Es wird eine fundamentale Wende unserer Lebensweise sein“, resümiert Bernd Ulrich, Vize-Chefredakteur der ZEIT die notwendigen Veränderungen, um den Klimawandel aufzuhalten. Gemeinsam mit Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer hat Ulrich das Buch „Noch haben wir die Wahl“ über Ökologie, Freiheit und Konflikt der Generationen verfasst.

Der politische Wille fehlte bislang

Ökologie betrifft mittlerweile alle wichtigen Fragen um die Zukunft: Energie, Verkehr, Ernährung — und das Urteil des Verfassungsgerichts im April 2021 zum Klimaschutzgesetz hat deutlich gemacht, dass es an konkreten Plänen der regierenden Parteien mangelt. Deshalb sei er auch zutiefst skeptisch, so Bernd Ulrich, was den wirklichen Willen zum Klimaschutz jenseits der Lippenbekenntnisse angehe.

„Ich glaube, dass die CDU konstitutionell unfähig ist — zumindest bisher — Klimapolitik zu machen“, sagt Ulrich. Man habe den Leuten immer versprochen, die Klimawende gehe unmerklich vonstatten und erfordere keine Veränderung des Lebensstils und keinen Verzicht. Das sei so aber nicht möglich.

Klimawandel als Generationenkonflikt

Was den Generationenkonflikt zwischen Diesel-Boomern und FFF-Millenials angeht, gibt der Journalist zu, dass „die Anklage der Jüngeren an uns, dass wir es ökologisch versaut haben“ im Kern schwer zu widerlegen sei.

Er glaube, dass die Boomer-Generation, zu der er sich auch zähle, die Dringlichkeit des Ökologie-Themas verdrängt und vergessen habe — selbst die Öko-Bewussten davon.

„Manchmal kann es einem aber auf die Nerven gehen, wenn jüngere Leute, die noch nicht genug Zeit in ihrem Leben hatten zu sündigen, sich für die besseren Menschen halten“, so Bernd Ulrich.

Öko-Utopien als Zuflucht?

Es sei schwierig zu entscheiden, was jetzt als erstes gemacht werden müsse, denn man sei an einem Punkt, wo selbst ein zu langsamer Schritt in die richtige Richtung schon falsch sei.

Es sei davon auszugehen, dass es in der Zukunft eine Aneinanderreihung von Krisen geben werde — aufgrund der Vielfältigkeit und Dringlichkeit des ökologischen Problems sei es deshalb verständlich, dass die jüngere Generation sich an Utopien orientiere.