Die am tiefsten gehende Entfremdung findet im Verborgenen statt, in uns selbst, tief im „Haushalt der Gefühle“: Wir mögen Menschen, die uns gefährlich sind, nicht mehr und Abstand wahren wir wo immer es geht. Ruhe ist das Einzige, das wir noch begehren. So stehen wir da – gebeugt unter der „Virenlast“, uns selber rasend fremd – wie Zombies, die in ihrer Gier und ihrer Angst nicht einmal ahnen, dass sie nicht am Leben sind. mehr...