Redaktion und Moderation: Lukas Meyer-Blankenburg



Mit Büchern von Helga Schubert, Bettina Stangneth, Birgit E. Orths, Euripides und Jan Philipp Reemtsma

Ingeborg Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert schreibt mit "Der heutige Tag" eine große Liebeserklärung an das anstrengende, aber manchmal eben auch überraschend schöne Leben mit einem pflegebedürftigen Mann zuhause.

Die Hamburger Philosophin Bettina Stangneth legt mit "Überforderung" einen fulminanten Essay auf über Putin und die Deutschen.

Wie ein Thriller, nur leider wahr: die Steuerfahnderin Birgit E. Orths berichtet, wie sie Millionen-Betrüger jagt.

Außerdem starke Antike gegen das graue Winterende: Kurt Steinmann übersetzt "Medea" von Euripides neu, das Monsterdrama ist bestechend aktuell.

Jan Philipp Reemtsma preist Christoph Martin Wieland, den Antike-Liebhaber und Dichter der Aufklärung, als Erfinder der modernen Literatur.

Und eine kleine Erinnerung an das Tübinger Gewissen der Nation, den Altphilologen Walter Jens. Am 8. März wäre er hundert Jahre alt geworden.



Helga Schubert – Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe

dtv, 272 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-423-28319-9

Rezension von Theresa Hübner



Bettina Stangneth – Überforderung. Putin und die Deutschen

Rowohlt Verlag, 144 Seiten, 16 Euro

ISBN 978-3-498-00355-5

Gespräch mit der Autorin Bettina Stangneth



Birgit E. Orths – Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes

Econ Verlag, 368 Seiten, 19,99 Euro

ISBN 9783430210928

Rezension von Beate Krol



Euripides – Medea

griechisch-deutsch, übersetzt von Kurt Steinmann

mit einem Nachwort von Thea Dorn und acht Farbillustrationen von Bianca Regl

Manesse Verlag, 240 Seiten, 60 Euro

ISBN 978-3-7175-2559-2

Rezension von Frank Hertweck



Philipp Reemtsma – Christoph Martin Wieland. Die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Eine Biographie

C. H. Beck Verlag, 704 Seiten, 38 Euro

ISBN 978-3-406-80070-2

Reportage aus der Wieland-Stadt Biberach von Judith Reinbold

Musik:

Jim Croce – Bad, bad Leroy Brown

Jim Croce – Time in a bottle

Jim Croce – You don't mess around with Jim

Label: Bear Family Records

Jim Croce – I got a name

Label: REPUBLIC

Bobby Womack – California dreamin'

Label: Sony Classical

Peter Tosh – Here comes the sun

Label: UNIVERSAL