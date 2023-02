Im Jahr seines 50. Todestages könnte endlich Gewissheit kommen: Wurde der chilenische Dichter und Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda im Auftrag des Pinochet-Regimes vergiftet? Die Familie Neruda sieht sich durch einen neuen Expertenbericht in ihrer Vermutung bestätigt. Das zuständige Gericht in Santiago de Chile hat diese Schlussfolgerung bisher nicht gezogen, will sich aber noch äußern.

Forschung mit neuesten forensischen Methoden

Für Schriftsteller ist der Tod oft ein literarischer Begleiter. So auch für Chiles Nationaldichter Pablo Neruda, der ihm viele Verse gewidmet hat. Er hätte sich jedoch sehr gewundert, dass sein Ableben auch noch ein halbes Jahrhundert später Justiz und Wissenschaft bewegt und dass mit den neuesten forensischen Methoden nach einer Bakterie in seinen sterblichen Überresten geforscht wird.

Durch Injektion eines Giftstoffes getötet?

Spekulationen über die Verwicklung von Agenten Pinochets in den Tod des Dichters zwölf Tage nach dem Putsch hatte es bereits in den 1990er Jahren gegeben. Nach dem Ende der Diktatur hatte sein ehemaliger Chauffeur Manuel Araya verschiedene Medien über seinen Verdacht informiert, dass der prominente Kommunist nicht an Krebs in der Privatklinik Santa María in Santiago gestorben sei, sondern durch die Injektion eines Giftstoffes.

Manuel Araya, ehemaliger Chauffeur von Pablo Neruda: „Neruda rief uns an und sagte, er habe geschlafen, und man habe ihm eine Spritze in den Bauch gegeben. Er war bei vollem Bewusstsein. Ich befand mich damals zusammen mit seiner Frau Matilde in Isla Negra, um ein paar Sachen für ihn zu holen. Als wir endlich bei ihm ankamen, glühte sein ganzer Körper vor Fieber, und er war bereits bewusstlos. Doch wer sollte so etwas machen? Er hatte nur einen Feind: Pinochet. Und der wollte verhindern, dass Neruda rasch nach Mexico ausgeflogen wird, denn die mexikanische Regierung hatte ihm politisches Asyl angeboten. Und für Pinochet wäre der berühmte Neruda im Ausland zur Gefahr geworden.“

Doch keiner wollte Manuel Araya damals glauben. Erst 2011 – nach der Justizreform hatten die Nachforschungen zu Gewalttaten der Diktatur Fahrt aufgenommen – stellte die Kommunistische Partei Strafantrag aufgrund von Arayas Aussage.

Die Leiche Pablo Nerudas 2013 exhumiert

2013 veranlasste ein Richter die Exhumierung der Leiche des Nobelpreisträgers. Ein internationales Expertenteam konnte jedoch keine eindeutigen Anzeichen für eine Fremdeinwirkung finden. Bei der internationalen Spurensuche im Jahr 2017 wurde immerhin eine gefährliche Bakterie, Clostridium Botulinum, in einem gut erhaltenen Backenzahn entdeckt. Und ein dritter Anlauf sollte jetzt – ein halbes Jahrhundert nach Nerudas Tod – endgültig Klarheit schaffen.

„Das ist die 3. Expertenrunde“ – so die federführende Richterin Paola Plaza – „die das Gericht einberufen hat aufgrund von wissenschaftlichen Befunden, damit die genauen Umstände des Todes von Pablo Neruda endgültig aufgeklärt werden können.“

Familie sicher: Neruda wurde vergiftet

Am 15. Februar hat die Expertenkommission ihren umfangreichen Report der Richterin übergeben. Sie muss ihn nun prüfen, und erst danach soll er veröffentlicht werden. Die Familie Nerudas kennt jedoch das Ergebnis und teilte mit, dass dieser Giftstoff tatsächlich zum Tod des Dichters geführt hat und ihm entweder eingeimpft oder anderweitig verabreicht worden ist.