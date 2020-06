Die Proteste gegen Rassismus in den USA und weltweit haben noch einmal die massive Diskriminierung von People of Colour deutlich gemacht. Wo liegen die Wurzeln von Gewalt und Ungleichbehandlung? Wir sprechen über Bücher schwarzer Autor*innen, die man jetzt (wieder) lesen sollte. Außerdem schauen wir nochmal auf #metoo: "Scham" von Inès Bayard ist ein erschütternder und lang nachhallender Roman über sexuelle Gewalt: unser SWR2 Buch der Woche. Wie wichtig das World Wide Web für unser Leben ist, hat sich noch einmal deutlich in der Corona-Krise gezeigt: Wir machen mit dem Autor Holger Noltze einen Streifzug durchs Netz und fragen nach neuen Formen ästhetischer Erfahrung in der digitalen Welt. Wir hören dem Schwadroneur Thomas Kapielski zu, der in seinem neuen Roman "Kotmörtel" mal wieder seine große Kunst des hochkomischen Parlierens unter Beweis stellt. Und dem rumänischstämmigen, deutschsprachigen Lyriker Alexandru Bulucz gelingt in seinem Gedichtband "Was Petersilie über die Seele weiß" die überraschende Verwandlung von Verdauung in Poesie.



#blacklivesmatter: Was man jetzt (wieder) lesen sollte, um die Proteste gegen Rassismus in den USA zu verstehen.

Gespräch mit Verena Lueken (FAZ)



Inès Bayard: Scham

Aus dem Französischen von Theresa Benkert

Zsolnay Verlag

ISBN 978-3-552-05976-4

224 Seiten

22 Euro

Rezension von Kristine Harthauer



Holger Noltze: World Wide Wunderkammer - Ästhetische Erfahrung in der digitalen Revolution

Edition Körber

ISBN 978-3-89684-280-0

256 Seiten

20 Euro

Gespräch mit dem Autor Holger Noltze



Alexandru Bulucz: was Petersilie über die Seele weiß

Schöffling & Co. Verlag

ISBN 978-3-89561-507-8

120 Seiten

20 Euro

Rezension von Carsten Otte



Thomas Kapielski: Kotmörtel. Roman eines Schwadronörs

Suhrkamp Verlag

ISBN 978-3-518-12759-9

410 Seiten

20 Euro

Rezension von Alexander Wasner mehr...