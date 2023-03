per Mail teilen

Kann ChatGPT Lyrik schreiben? Oder kann er nur Bewerbungsbriefe und Diplomarbeiten verfassen – also: Sachtexte? Die Lyrikerin Carolin Callies hat es ausprobiert.

Die Idee: ChatGPT eines ihrer eigenen Gedichte nachschreiben lassen. Um es später mit dem Original zu vergleichen. Das Original-Gedicht steht in Carolin Callies‘ neuem Lyrikband „teilchenzoo“, und es lautet so:

wie wir beschaffen sind & in welches verhältnis wir uns setzen. im verhältnis zum berg, zum glas & der größe der heublumen, der fuchsbauten, im verhältnis zur einzelnen ähre & im verhältnis zur oberlandleitung, zum schnabelhorn eines kükens, im verhältnis zur 1 & im verhältnis zur 2 & die menge an dingen unter deinem & im verhältnis zu der ärmlichkeit deiner großmutter & der brötchen, die sie frühmorgens vorm hoftor klaute, ihrer broschen & groschen, was ist da schon klein?

Ein Chatbot arbeitet nur auf genauen Befehl hin. Also gab ihm Carolin Callies die folgende Arbeitsaufgabe:

„Schreibe ein Gedicht. Die Erzählperspektive übernimmt ein "wir". Schreibe darin über die Verhältnismäßigkeit der Größe des Menschen gegenüber allen anderen Dingen, über den Kern aller Dinge. Schreibe im Stile von Carolin Callies. Benutze häufig das Wort "und" und schreibe es als "&". Es soll sich nicht reimen. Benutze ungewöhnliche Worte. Benutze bildhafte Sprache. Die einzelnen Sätze können grammatikalisch falsch sein. Benutze Paradoxons. Alles, was klein ist, kann darin vorkommen. Bringe Erinnerungen an Deine Großmutter mit ein.“

Innerhalb weniger Sekunden warf ChatGPT das folgende Gedicht aus. Es ist nicht sinnfrei, zeichnet sich aber durch schlichte Bildlichkeit und lyrische Floskeln aus. Eine andeutungsreiche und womöglich schillernde Arbeit mit der Sprache kennt ChatGPT nicht. Der Chatbot kann bisher nur ganz plan und linear sagen, was er sagen möchte, formuliert die Textintention aus, liefert die Interpretation also gleich mit. Eine Art Sachtext gefasst in lyrisches Vokabular:

Wir sind klein, ein kleines "wir",

& alles um uns herum ist groß,

Die Sterne am Himmel, so fern und unerreichbar,

Die Berge, die sich bis zum Himmel recken,

Die Ozeane, unendlich tief und weit.

Aber trotzdem spüren wir,

dass wir auch einen Kern haben,

etwas Unbeschreibliches, tief in uns,

etwas, das uns größer macht als wir sind,

etwas, das uns mit allem verbindet.

Manchmal denken wir an unsere Großmutter,

& wie sie uns als Kind in den Arm nahm,

wie wir uns geborgen fühlten in ihrer Nähe,

wie sie uns Geschichten erzählte, die uns verzauberten,

wie sie uns lehrte, dass das Kleinste oft das Größte ist.

Wir denken an die kleinen Dinge im Leben,

die oft übersehen werden,

die winzigen Blumen am Wegrand,

die Kieselsteine am Strand,

die Käfer, die sich durch das Gras kämpfen.

Und wir verstehen, dass das Leben aus diesen kleinen Dingen besteht,

dass der Kern aller Dinge darin liegt,

dass das Paradoxon der Größe und Kleinheit uns lehrt,

dass alles miteinander verbunden ist,

& dass das "wir" genauso wichtig ist wie das Universum selbst.

& So sind wir klein, klein und winzig,

& doch sind wir Teil des Ganzen,

& und in uns lebt der Kern aller Dinge, &

und in uns schlägt das Herz des Universums.

Über dieses KI-generierte Gedicht und über die Zukunft der Lyrik spricht die SWR2-Literaturredakteurin Katharina Borchardt mit der Dichterin Carolin Callies.