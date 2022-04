Miss Island (1/17)

Roman von Auður Ava Ólafsdóttir

Aus dem Isländischen von Tina Flecken

Gelesen von Linn Reusse

Regie: Felicitas Ott

Insel Verlag 2021

Die Welt ist in Aufruhr. In Amerika sagt Martin Luther King "I have a dream". John F. Kennedy wird erschossen. In England starten die Beatles ihre Weltkarriere. Und in Island bricht die 22-jährige Hekla vom elterlichen Bauernhof auf und fährt im verrauchten Überlandbus nach Reykjavik. Sie will Schriftstellerin werden. In einem Land mit der höchsten Schriftstellerdichte der Welt sollte das an sich nichts Besonderes sein. Aber Hekla ist eine Frau und 1963 ist Bücherschreiben noch Männersache. Eine Karriere als Miss Island scheint da aussichtsreicher. Doch dafür ist Hekla nicht zu haben.

(17 Folgen - bis Mittwoch, 15. Juni 2022, alle Folgen stehen nach Ausstrahlung bis 13. Juli 2022 auf SWR2.de zur Verfügung)