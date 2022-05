Nach zwei Shitstorms zu ihren feministischen Ansichten legt Mirna Funk nun mit „Who Cares!“ ihr erstes Sachbuch zur Emanzipation der Frau vor. In den sechs Essays zu Themen wie Körper, Sex und Kindern zeigt sich die Autorin genervt von aktuellen, feministischen Debatten und entwickelt einen Gegenentwurf, dem etwas mehr Empathie gut getan hätte.

Abrechnung mit dem „Reihenhausfeminismus“

„Reihenhausfeminismus ist für mich ein Feminismus, wo man es sich in seinem Leben sehr gemütlich gemacht hat, insbesondere finanziell, weil man sich zum Beispiel entschieden hat in Teilzeit zu arbeiten oder überhaupt nicht zu arbeiten, sondern die Ernährerrolle dem Mann zuschreibt“, sagte Mirna Funk einmal in SWR2. „Ich als ostdeutsche Frau bin mit Bildern aufgewachsen von selbständigen, arbeitenden Frauen – das war total normal in der DDR.“

Pressestelle dtv Who Cares! Von der Freiheit, eine Frau zu sein Autor Mirna Funk Verlag: dtv ISBN: 978-3-423-35188-1

Mit diesem „Reihenhausfeminismus“ rechnet die Autorin und Kolumnistin nun in ihrem ersten Sachbuch „Who Cares!“ ab. In den sechs Essays zu den Themen Karriere, Liebe, Sex, Geld, Kinder und Körper nimmt sie mit steilen Thesen zur Freiheit der Frau gewohnt provokant Stellung.

Gleichberechtigung existiert bereits

Die 1981 in Berlin geborene Schriftstellerin ist genervt von den Debatten um Geschlechterungleichheit, Care-Arbeit und Vereinbarkeit. Denn ihrer Meinung nach sind die Grundvoraussetzungen zur Gleichberechtigung der Geschlechter schon erfüllt. Frauen müssten nur den Mut haben, ihre längst existierende Freiheit auch zu leben.

„Sie können sich aus den uralten Rollenbildern aktiv herauslösen [...] und mit Schweiß und Kraft eine Welt für ihre Kinder und Enkel kreieren, die schöner als die jetzige ist. Das allerdings wird nicht passieren, wenn man die Veränderungswünsche an den Staat delegiert und bockig drauf wartet, dass sich die Gesellschaft zum Besseren wendet.“

Handeln statt heulen

Durchziehen und handeln statt meckern und schmollen ist Funks Devise. Viele Frauen würden sich aus Bequemlichkeitsgründen in die Opferrolle begeben. Die Autorin selbst sieht sich aber als autonomes Subjekt, das sein Schicksal immer selbst in der Hand hat – „Sie Glückliche!“, möchte man ihr zurufen.

Kurz nach ihrem 17. Geburtstag zog sie von Zuhause aus und schlug sich zunächst als Kellnerin durch.

„Von da an lebte ich von der Hand in den Mund. Ich hatte immer genug zum Leben, aber am Monatsende blieb nichts übrig. Kein Geld für eine private Rentenversicherung, für einen Bausparvertrag, für einen Fonds. Gar nichts. Nada. Niente. Nothing.“

Das blieb auch nach ihrem Kommunikationsmanagement-Studium so, denn Funk hatte, wie sie in ihrem Buch schreibt, keine Ahnung von Finanzen und Gehaltsverhandlungen. Erst 2016 veränderte sich ihr Bezug zu diesen Themen.

Frauen sind nicht bereit, anzupacken

Sie war frischgetrennt, hatte eine sechs Monate alte Tochter und immens hohe Steuerschulden. Ihren ersten Roman „Winternähe“ hatte sie vor gut einem Jahr veröffentlicht und darin ihre Bestimmung erkannt: Sie wollte Schriftstellerin sein. Da half nur eins, Ärmel hochkrempeln und anpacken.

„Denn um eine eigene Karriere aufzubauen, braucht es nicht nur Willensstärke [...], es braucht den unbedingten Willen zu arbeiten. Hart und viel zu arbeiten. Und dieser Wille muss offensichtlich in Frauen erst einmal ausentwickelt werden.“

Den Beleg zur These über den Arbeitswillen von Frauen sieht die Autorin in dem Fakt bestätigt, dass der Erwerbsanteil von Frauen in Vollzeit in Deutschland gerade mal bei 31 Prozent liegt. Dass es hierfür sehr individuelle und komplexe Gründe von Frauen gibt, die nicht nur auf private, sondern auch auf staatliche Diskriminierungen zurückzuführen sind, sieht Funk nicht.

Eigenständige Ostfrauen vs verweichlichte Westfrauen

Beim Lesen des Buches hat man vielmehr den Eindruck, Funk unterscheide einfach in schwarz und weiß: nämlich in eigenständige Ostfrauen, die mutig und selbstbewusst ihren Weg gehen, wie sie. Und verweichlichte Westfrauen, denen zwar ein Gendersternchen wichtig sei, die aber sonst nicht bereit dazu wären ihren „gemütlichen“ Platz am Herd zu verlassen.

Ihr Versuch, Frauen anhand ihrer eigenen Vita Mut zur Selbständigkeit zu machen, trotzdem in allen Ehren. Aber etwas mehr Empathie hätte dem 122 Seiten schmalem Band sicher gut getan.